Con Cipolletti como eje, Río Negro fortalece su red de parques industriales

Durante 2025, la provincia relevó y ordenó 25 parques industriales en distintas localidades. Cuál es la proyección para este 2026 y por qué Cipolletti es un punto estratégico.

Durante 2025, la provincia avanzó con un relevamiento integral, reconocimiento oficial y readecuación de 25 parques industriales en todo el territorio rionegrino. El proceso, inédito por su alcance, permitió ordenar la situación de áreas industriales históricas y sentar las bases para una nueva etapa de crecimiento, con fuerte proyección hacia 2026.

El trabajo incluyó la identificación de 25 parques industriales preexistentes a la sanción de la Ley 5.767 de Parques Industriales y Logísticos . A partir de ese diagnóstico, cada espacio fue evaluado según los requisitos del nuevo marco normativo, lo que permitió avanzar en su regularización y fortalecimiento. “Durante 2025 realizamos un relevamiento completo de todos los parques industriales de la provincia, lo que nos permitió conocer su situación real y comenzar un proceso ordenado de reconocimiento ”, explicó la secretaria de Áreas Industriales y Zona Franca, Soledad Ponce .

Una vez reconocidos formalmente, los parques iniciaron un proceso de readecuación técnica y normativa , que se desarrolla de manera articulada con los municipios y el Consejo Federal de Inversiones ( CFI ). El acompañamiento incluye consultorías vinculadas a planificación territorial, infraestructura, normativa interna y modelos de gestión. “Este trabajo no es solo administrativo: es una política pública que apunta a generar condiciones claras para la inversión, el empleo y el crecimiento productivo en cada región”, sostuvo Ponce.

El trabajo fue articulado con los municipios y organismos que permitieron capacitar y ordenar la información en un nuevo sitio web tras la promulgación de la ley 5.767.

En paralelo, la Provincia impulsó jornadas de capacitación destinadas a los equipos técnicos de los entes promotores, en su mayoría municipales, para fortalecer la gestión local. Los encuentros abordaron reglamentos internos, procedimientos administrativos, normativa de funcionamiento y herramientas de gestión. “Capacitar a los equipos locales es clave para que los parques funcionen de manera eficiente y sostenible en el tiempo”, subrayó la funcionaria.

Transparencia y datos para atraer inversiones

Otro de los hitos del año fue la puesta en marcha de un sitio web provincial de parques industriales, que reúne a todos los espacios reconocidos oficialmente. La plataforma permite consultar fichas técnicas, geolocalización, contactos, perfiles productivos y características de infraestructura, facilitando el acceso a la información para empresas e inversores. “Hoy cualquier empresa puede conocer en detalle la oferta de parques industriales de Río Negro desde una sola plataforma”, destacó Ponce.

Cipolletti, eje de la proyección productiva

En este escenario, Cipolletti aparece como uno de los puntos estratégicos del esquema provincial. La ciudad impulsa nuevos parques industriales y logísticos con capacidad para radicar más de 100 empresas, en articulación con el régimen provincial de promoción y un marco normativo municipal que ordena el crecimiento. La expansión del Parque Industrial de Cipolletti, la creación de un parque logístico privado sobre la Ruta Nacional 22 y el desarrollo de áreas de servicios de ruta sobre la Ruta Provincial 65 refuerzan su perfil como nodo logístico y de servicios del Alto Valle.

La apuesta cipoleña se apoya, además, en incentivos fiscales provinciales, con exenciones impositivas de hasta 10 y 15 años para empresas que se radiquen en parques industriales y logísticos, y en beneficios locales previstos en el Código Tributario municipal. El objetivo es atraer firmas vinculadas a logística, abastecimiento, servicios empresariales y actividades compatibles con el entorno urbano y productivo.

Mirada 2026: más parques y más empleo

De cara al nuevo año que ya se transita, el Gobierno rionegrino prevé profundizar el fortalecimiento de los parques existentes y fomentar la creación de nuevos parques industriales y logísticos de carácter privado, acompañando el crecimiento de la matriz productiva. Está previsto un ciclo de capacitaciones junto a la Asociación de Parques Industriales Argentinos (APIA), con jornadas presenciales, rondas de negocios e intercambio de experiencias.

Además, la Provincia planea participar en ferias y exposiciones nacionales, con un espacio institucional destinado a mostrar la oferta de superficies disponibles y las oportunidades para la radicación industrial. En ese mapa, Cipolletti se consolida como uno de los destinos más atractivos: ubicación estratégica, planificación urbana, infraestructura y un entramado productivo en expansión que busca capitalizar el desarrollo regional sin perder equilibrio territorial.