Organizan una colecta solidaria para la familia del trabajador que murió en el derrumbe de General Roca

Amigos y vecinos iniciaron una campaña para ayudar a su esposa y a su hijo. También piden justicia por la muerte ocurrida en la obra cloacal de General Roca.

La muerte del operario que quedó atrapado en el derrumbe de una obra cloacal en General Roca sigue generando conmoción en la comunidad. Mientras avanza la investigación judicial para esclarecer lo ocurrido, amigos y vecinos lanzaron una colecta solidaria para acompañar a su familia en medio del difícil momento.

El trabajador fallecido fue Ariel Breppe , un operario roquense de 49 años que perdió la vida tras quedar atrapado durante el colapso ocurrido en una obra de desagües cloacales ubicada en la intersección de Mendoza y Canal Grande .

El hecho puso bajo la lupa a la empresa Ecosur Bahía , cuyo accionar es analizado tanto por la Justicia como por la opinión pública.

Una ayuda para su familia

Tras la tragedia, allegados del trabajador decidieron organizar una colecta solidaria para acompañar a Miriam Flores, su esposa, y a su hijo menor.

La iniciativa surgió entre familiares, amigos y vecinos que, además de reclamar justicia, buscan brindar un respaldo económico en medio del impacto que dejó la tragedia.

“Como familiares y vecinos nos hemos reunido principalmente para pedir justicia. Que su fallecimiento no haya sido en vano, que no haya otro obrero fallecido por una negligencia”, expresaron en un mensaje difundido a través de redes sociales.

En ese mismo texto aclararon que la familia no inició el pedido de ayuda económica, sino que fueron los amigos quienes decidieron impulsar la campaña solidaria.

“Sepan que su esposa no está pidiendo dinero, sino justicia. Pero como amigos sabemos que lo va a necesitar, en primera instancia por su hijito menor”, señalaron.

Cómo colaborar

Quienes deseen colaborar con la familia pueden hacerlo mediante una transferencia al alias MILYFLORES1803, difundido por los organizadores de la campaña.

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Además de la ayuda económica, los impulsores de la colecta pidieron difundir el mensaje para ampliar la red de solidaridad y mantener vivo el reclamo de justicia por el trabajador fallecido en el derrumbe que conmocionó a General Roca.

Allanaron a la empresa a cargo de la excavación tras el derrumbe

La Justicia realizó un allanamiento en la empresa a cargo de la obra de cloacas en la que murió un trabajador sepultado por un derrumbe. Los investigadores buscan documentación sobre las medidas de seguridad en la excavación. Además, se secuestró un celular para analizar las comunicaciones del día de la tragedia. La querella denunció la desaparición de documentos.

El allanamiento se concretó el jueves por la tarde en la sede de la firma Ecosur Bahía en el barrio La Ribera de General Roca. La empresa tiene su sede central en Bahía Blanca y ejecutaba la obra como parte de un plan de obras del gobierno nacional.

Ariel Balladini, abogado de la familia de Ariel Breppe, el operario fallecido, afirmó que la causa está "en plena etapa de investigación" y el allanamiento se ordenó para secuestrar documentación en torno a las medidas de seguridad, entre otros aspectos.

La querella denunció que "alguien se llevó" documentación del obrador de la excavación, algo que pudo derivar en el allanamiento a la sede central, que se extendió hasta las 21 del jueves, aproximadamente. Según detalló Balladini, "sabemos quién se llevó la documentación, pero por el momento no podemos decir quién es".