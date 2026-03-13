Muerte en la obra de cloacas: allanaron a la empresa a cargo de la excavación

La familia de la víctima apunta contra la empresa y denunció que desaparecieron documentos del obrador. Investigan si se ignoraron normas de seguridad.

La Justicia ordenó un allanamiento a la empresa de la obra que se derrumbó.

La Justicia realizó un allanamiento en la empresa a cargo de la obra de cloacas en la que murió un trabajador sepultado por un derrumbe . Los investigadores buscan documentación sobre las medidas de seguridad en la excavación. Además, se secuestró un celular para analizar las comunicaciones del día de la tragedia. La querella denunció la desaparición de documentos.

El allanamiento se concretó el jueves por la tarde en la sede de la firma Ecosur Bahía en el barrio La Ribera de General Roca. La empresa tiene su sede central en Bahía Blanca y ejecutaba la obra como parte de un plan de obras del gobierno nacional .

Ariel Balladini , abogado de la familia de Ariel Breppe , el operario fallecido, afirmó que la causa está "en plena etapa de investigación " y el allanamiento se ordenó para secuestrar documentación en torno a las medidas de seguridad, entre otros aspectos.

La querella denunció que "alguien se llevó" documentación del obrador de la excavación, algo que pudo derivar en el allanamiento a la sede central, que se extendió hasta las 21 del jueves, aproximadamente. Según detalló Balladini, "sabemos quién se llevó la documentación, pero por el momento no podemos decir quién es".

muerte obrero roca La familia de la víctima apunta contra un accionar negligente de la empresa a cargo de la obra. Foto: Gentileza ANR.

La información contenida en los documentos desaparecidos tendría "respaldo digital", por lo que en la querella estima que la acción no tendrá impacto en la investigación, aunque sí preocupa el presunto intento de eliminación de pruebas.

Balladini confirmó que en el allanamiento se logró "secuestrar documentación. A nosotros nos interesaban los libros de seguridad e higiene, especialmente. También, se secuestró el celular de una coordinadora de la empresa para ver los mensajes existentes. Ese teléfono se va a peritar".

La familia apunta contra la empresa a cargo de la obra

La familia de Breppe apunta contra la empresa por el presunto incumplimiento de normas de seguridad e higiene. "Un asesor en seguridad e higiene nos dijo que, lo primero a tener en cuenta, es que no se tendría que haber trabajado ese día después de una tormenta", manifestó.

En los "libros de seguridad e higiene encontramos que en años anteriores había antecedentes de días no trabajados por cuestiones climáticas", manifestó el abogado de la familia de Breppe.

"Además, hay reclamos previos por falta de seguridad, incluso mensajes de dirigentes de la Uocra que advertían a referentes de la empresa de que no se cumplían las medidas de seguridad", dijo el querellante.

Esperan la declaración de otros empleados de la obra

Balladini aseguró que todos los indicios apuntan contra la empresa y falta de medidas de seguridad. "Que la tierra podía desmoronarse después de la lluvia es una cuestión básica", expresó.

Para probar una presunta negligencia, el abogado consideró que "los testimonios serán claves. Los compañeros que sufrieron el accidente en la obra están dispuestos a declarar y contar la verdad. Están indignados con lo que pasó porque con mínimas medidas de seguridad era completamente evitable".