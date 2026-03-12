Muerte del obrero en Roca: la familia fue a la Justicia y apunta a la empresa contratista

La familia de Ariel Breppe se constituyó en querellante y pidió que se investigue a fondo porqué se derrumbó la excavación de la obra de cloacas.

La familia del obrero muerto en el accidente fatal por un derrumbe se presentó ante la Justicia.

La familia del obrero Ariel Breppe, quien murió el lunes tras el accidente fatal por el derrumbe de una excavación en una obra de la red cloacal, se presentó en la Justicia para ser parte de la investigación del accidente fatal . La familia apunta contra la empresa a cargo el proyecto y denuncia presuntas fallas de seguridad .

El abogado Ariel Balladini , en representación de la esposa de la víctima, Mirian Andrea Flores , solicitó ante la Fiscalía ser tenido como parte querellante en la investigación de la causa, lo que le permitiría pedir pruebas y formar parte de la pesquisa.

El abogado querellante sostuvo que la viuda de Breppe posee “un interés legítimo en el esclarecimiento de lo ocurrido y en la determinación de las responsabilidades penales correspondientes”, en su condición de cónyuge del trabajador fallecido y en representación de sus hijos.

En la presentación judicial se describe que el hecho ocurrió el 9 de marzo, cuando se derrumbó una de las paredes de la excavación para una obra destinada a la ejecución de infraestructura cloacal.

Foto: Gentileza ANR.

Breppe y otros dos obreros estaban dentro de la zanja. La víctima fatal y uno de sus compañeros fueron sepultados por el derrumbe, mientras que el trabajador restante quedó con medio cuerpo bajo la tierra.

La Policía llegó rápidamente al lugar por la presencia de un patrullero a pocas cuadras y logró rescatarlos. Sin embargo, Breppe murió poco después en el hospital Francisco López Lima.

La investigación por el accidente

En otro tramo del documento, Balladini afirma que “de acuerdo a información preliminar recolectada por esta parte, habrían existido severísimas irregularidades vinculadas con las condiciones de seguridad en la obra”, según detalló el sitio AN Roca.

El abogado sostiene además que esas circunstancias “evidencian un cuestionable y reprochable incumplimiento de la normativa aplicable al caso".

Según expresa el escrito, esas situaciones “permiten concluir sobre la existencia de conductas negligentes en la organización, supervisión y ejecución de la obra”.

Un aspecto que analizan los investigadores es si estaban dadas las condiciones para trabajar en la excavación el lunes 9, pocas horas después de una gran tormenta que azotó al Alto Valle Este. La viuda de Breppe aseguró en conferencia de prensa que los obreros habían cuestionado la decisión de trabajar con el terreno posiblemente afectado por la lluvia.

El reclamo de la querella

En la presentación judicial, la familia de Breppe también solicitó que se profundice la investigación para determinar la eventual responsabilidad penal de quienes tenían funciones técnicas o de dirección en la obra.

El escrito menciona entre los posibles responsables a directores técnicos, ingenieros responsables, responsables de seguridad e higiene, encargados o capataces e integrantes del directorio de la empresa, en función de los deberes de cuidado que —según plantea la querella— les correspondían en la organización y ejecución de los trabajos.

Ahora será la Fiscalía la que deberá resolver sobre la admisión de la querella y las medidas solicitadas en el marco de la investigación abierta por el derrumbe ocurrido en la obra cloacal de la zona norte de General Roca.