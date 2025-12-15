Paritarias en el Municipio: ofrecen un 4,8% y un bono de fin de año

El Municipio anunció las fechas de pago del aguinaldo y el sueldo de diciembre. Buscan cerrar la negociación esta semana.

El Municipio ofreció un 4,8% de aumento y un bono a los municipales.

El Municipio de Cipolletti busca cerrar el año con un acuerdo salarial que involucre a los cuatro gremios que representan a los trabajadores municipales. En la mesa de paritarias se propuso un aumento que roza el 5% para diciembre y un bono de 120 mil pesos para el cierre del año. Se confirmó, además, la fecha de pago del aguinaldo.

Durante el 2025, las negociaciones salariales fueron complejas en el Municipio. El gremio Sitramuci fue el único que aceptó todas las ofertas , que se convirtieron en la pauta salarial para todos los gremios pese que estaban en contra. Las negociaciones fueron tensas especialmente con los gremios ATE y Soyem .

Para el cierre del año, la oferta fue superior a las anteriores y contempla otros beneficios, en un intento por cerrar el año con paz social. La paritaria se reactivó este lunes con los cuatro gremios: Sitramuci, Ate, Soyem y UPCN , que escucharon la propuesta y realizarán asambleas para conocer la opinión de los afiliados.

Ninguna de las organizaciones sindicales con acción en el Municipio rechazó la propuesta oficial en el mismo acto, lo que mantiene el diálogo abierto a posibles contrapropuestas.

Durante la reunión, el secretario de Gobierno de Cipolletti, Julio Dijkstra, elevó la siguiente propuesta salarial del Municipio:

Actualización salarial al haber básico del 4,8% para todas las categorías del escalafón, a pagar con los sueldos de diciembre.

para todas las categorías del escalafón, a pagar con los sueldos de diciembre. Entrega de la caja navideña al conjunto de los trabajadores municipales, "como reconocimiento institucional en el marco de las celebraciones de fin de año".

al conjunto de los trabajadores municipales, "como reconocimiento institucional en el marco de las celebraciones de fin de año". Pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) correspondiente al segundo semestre del año 2025, a efectuarse el viernes 19.

(SAC) correspondiente al segundo semestre del año 2025, a efectuarse el viernes 19. Otorgamiento de un bono extraordinario por única vez $120.000, a abonarse conjuntamente con el sueldo mensual.

Pago de sueldo y aguinaldo en el Municipio

El Municipio confirmó además que el pago del sueldo se realizará el último día hábil del corriente mes. Si hay acuerdo, se liquidaría con la nueva escala salarial.

Los representantes gremiales manifiestan que la presente propuesta será analizada en el ámbito de cada una de las organizaciones sindicales, quedando a consideración su aceptación o eventuales observaciones.

El Ejecutivo y los sindicatos acordaron reunirse mañana a las 8:30. Se espera que cada organización defina en el transcurso del lunes si acepta o no la propuesta.