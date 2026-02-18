El dramático momento en el Lago Pellegrini que desató la polémica e indignación

Cientos de personas se refrescaban y pasaban la tarde en Cinco Saltos cuando se suscitó un enorme susto que luego generó muchas críticas en redes sociales.

Del susto a las críticas, la polémica e indignación . Una joven mujer se descompensó este martes en el Lago Pellegrini , fue asistida por policías que le practicaron primeros auxilios y tuvo que ser trasladada al Hospital de Cinco Saltos en el auto familiar conducido por su hermano ante la presunta falta de ambulancias en el sector.

Al borde de un paro cardíaco, fue derivada al Dr. Pedro Moguillansky de Cipolletti donde lograron estabilizarla e incluso ya recibió el alta médica. Pero el hecho puso al desnudo la supuesta falta de prevención en un balneario tradicional de la zona y generó la bronca e impotencia de los vecinos en las redes sociales.

Todo sucedió pasadas las 19:30 del martes cuando un hombre a bordo de su auto arribó a los bocinazos a la sede del Destacamento 115 para avisar de manera desesperada que su hermana de 37 años se había descompensado y necesitaba atención urgente.

Policia lago pellegrini La policía del lugar se llevó todos los elogios. Los únicos héroes en la dramática tarde del Lago Pellegrini.

De inmediato, y mientras los únicos héroes de esta apremiante historia, los nobles policías le practicaban los primeros auxilios, se llamaba de manera simultánea a la ambulancia del hospital de Cinco Saltos.

Tras varios minutos de espera, según la denuncia y como para no perder más tiempo, se determinó llevarla en el auto particular de los hermanos, escoltados por un móvil policial. Cuando arribaron al Hospital de Cinco Saltos, y tras advertir el cuadro de la mujer, los facultativos resolvieron derivarla al hospital de Cipolletti.

El trámite se realizó mediante el sistema de código rojo, por lo que la ambulancia fue escoltada por personal de tránsito y de la policía rionegrina. La mujer se recuperó, afortunadamente, y puede contarla. Pero los vecinos entienden que un hecho así no puede pasar por alto. Máxime cuando este año en el sector se implementó el cobro del estacionamiento a los veraneantes.

Estallaron las redes sociales: Polémica e indignación

“Zona del lago y Arroyón ya deberían contar con ambulancia y bomberos. Muy bien la policía siempre predispuestos”, comentó Eugenia desde su cuenta de Facebook en la publicación de Miguel Parra. La labor policial, lo único que fue motivo de elogios en este desesperante episodio.

“¿Entonces la ambulancia nunca llegó? Bueno gracias al móvil policial que escoltó a la familia llegó al hospital y ahora está bien, gracias señores policías. Y bueno el Hospital de Cinco Saltos siempre dando la nota y es porque no hay nada…”, opinó “Ale”, cuestionando también las presuntas carencias del nosocomio local. Cabe recordar que el mes pasado profesionales de la salud realizaron un paro de actividades en ese centro de salud por despidos.

“Qué vergüenza que el Lago no tenga una ambulancia de forma permanente. ¿Y si se ahoga alguien y hay que reanimarlo? Provincia en una decadencia total”, disparó, a su vez, el usuario Marcelo.

Cinthia también descargó su bronca y puso el acento en una cruda realidad: “Pobrecitos, que desesperación. En salud una bajeza terrible. Así y todo vive la gente del lago, del Arroyón, no tienen nada”.

“Doblemente vergonzoso todo. No tener atención o guardia médica con ambulancia en el lago cuando es temporada y la segunda muy deficiente el sistema de salud en esa ciudad. Cómo no cuentan con medios para darle atención inmediata a una situación tan delicada. Creo que deberían ocuparse de manera urgente, no puede ser que se tenga que derivar a otra ciudad cuando cada minuto de una vida cuenta”, reflexionó Adriana.

En el Lago Pellegrini parece que muchos hicieron "agua" ante una emergencia y la bronca crece...