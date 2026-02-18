¿Son un peligro? Detectaron cinco especies de tiburones frente a la costa rionegrina

El hallazgo se dio tras un monitoreo inédito con tecnología submarina en el Golfo San Matías. Las especies detectadas están bajo una categoría de amenaza.

Las profundidades del Golfo San Matías volvieron a sorprender. Una reciente campaña científica confirmó la presencia de cinco especies de tiburones y rayas en la costa rionegrina, un dato clave para la conservación marina y el desarrollo sostenible de la región.

El hallazgo se dio en el marco del proyecto Corredor de los Cinco Grandes , una iniciativa que busca equilibrar producción, turismo y protección ambiental entre Viedma y San Antonio Este .

El estudio utilizó tecnología de punta: estaciones de video submarinas remotas que permiten observar sin capturar ni alterar a los animales. En total, se desplegaron cerca de 30 cámaras en distintos puntos estratégicos del corredor costero.

El resultado fue contundente: registros inéditos sobre la presencia y distribución de condrictios —el grupo que incluye tiburones y rayas— en aguas rionegrinas.

Qué especies habitan el mar rionegrino

image

La campaña confirmó la presencia de: Pez gallo, Cazón, Gatuzo, Gatopardo y Chucho

Todas estas especies están incluidas en alguna categoría de amenaza según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, lo que refuerza la importancia del monitoreo científico.

Por qué son clave para el ecosistema

Los tiburones cumplen un rol esencial: son depredadores tope que regulan poblaciones y mantienen el equilibrio del ecosistema marino. Sin embargo, su crecimiento lento y baja fecundidad los hacen especialmente vulnerables a la sobrepesca y a los impactos humanos.

image

“Fortalecer la base científica es fundamental para tomar decisiones responsables”, destacó la secretaria de Ambiente, Judith Jiménez, al remarcar que estos datos permiten diseñar políticas públicas basadas en evidencia.

Ciencia, Estado y comunidad

La campaña fue impulsada por la Fundación Por el Mar junto al Grupo Condros del CIMAS – Centro de Investigación Aplicada y Transferencia Tecnológica en Recursos Marinos Almirante Storni, en articulación con el Gobierno provincial y actores locales.

El trabajo conjunto consolida un sistema estratégico de monitoreo que apunta a proteger especies vulnerables sin frenar el desarrollo productivo de la costa.

El mar rionegrino guarda secretos bajo la superficie. Ahora, gracias a la ciencia, sabemos que cinco grandes protagonistas nadan en sus aguas. El desafío es claro: convivir con ellos y garantizar que sigan allí, sosteniendo el equilibrio del ecosistema patagónico.