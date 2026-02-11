Río Negro impulsa un estudio clave para proteger a los tiburones: de qué se trata

La Provincia autorizó un estudio científico para medir el impacto de la pesca deportiva sobre tiburones costeros y fortalecer las políticas de conservación en áreas protegidas.

Un proyecto científico busca determinar qué impacto tiene la pesca deportiva sobre los tiburones costeros en Río Negro . La investigación se desarrolla en el Área Natural Protegida Punta Bermeja y fue autorizada por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la provincia.

El estudio, denominado “Análisis del posible impacto de la pesca deportiva dirigida a condrictios en áreas protegidas costero-marinas de la provincia de Río Negro”, está a cargo del equipo de Wildlife Conservation Society (WCS) Argentina – Conservar Tiburones , bajo un permiso especial otorgado por resolución provincial.

Desde el organismo ambiental aclararon que se trata de una excepción estrictamente científica dentro de un área donde la pesca de tiburones, rayas y quimeras continúa prohibida por la Resolución Nº 999/2015 , que sigue vigente.

El permiso especial alcanza únicamente a investigadores y pescadores expresamente autorizados en el marco del proyecto, que tendrá vigencia hasta abril de 2026 y está sujeto a informes técnicos, controles y condicionantes establecidos por la autoridad ambiental.

Cómo es la pesca científica controlada

Las autoridades remarcaron que la actividad no es recreativa, sino que se realiza bajo protocolos estrictos:

Uso obligatorio de anzuelos circulares .

Jornadas limitadas.

Capacitación específica para los pescadores autorizados.

Marcado científico y registro de datos biológicos.

Devolución inmediata de los ejemplares al mar.

La información recolectada permitirá evaluar el estado de las poblaciones de tiburones costeros y revisar la normativa vigente a partir de evidencia científica. Además, servirá para comprender mejor el impacto de las actividades humanas en el ecosistema marino.

Un trabajo que abarca otras áreas protegidas

El proyecto también se desarrolla en las Áreas Naturales Protegidas Pozo Salado–Caleta de los Loros, Bahía San Antonio y Puerto Lobos, como parte de una estrategia provincial que combina investigación, señalización y concientización pública para proteger especies vulnerables.

El objetivo final es fortalecer las políticas de conservación y garantizar la protección de los tiburones y otras especies marinas en la costa rionegrina.