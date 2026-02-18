Wanda Nara pagó una fortuna, él entró gratis a la casita de Bad Bunny: el joven rionegrino que se codeó con las estrellas

"María Becerra me convidó un fernet en una botella cortada" , confiesa sin poder creer aún el inolvidable momento que vivió en el show en el Monumental.

Entre más de 90 mil personas, el rionegrino fue elegido para subir al escenario y luego entrar a La Casita de Bad Bunny.

Al tiempo que los grandes medios nacionales destacan la fortuna que pagó la mediática Wanda Nara para ingresar a La Casita de Bad Bunny , durante su última presentación en el país, un joven rionegrino tuvo la oportunidad de acceder gratis a ese espacio vip que se llenó de estrellas, en una increíble historia.

Según se supo, Wanda compartió el mini escenario con otros artistas convocados, como Lali Espósito, Luck Ra, Thiago PZK, María Becerra y Yami Safdie.

La periodista Marcela Tauro contó en Intrusos (América TV) que el valor para participar del espectáculo desde La Casita era de 7 millones de pesos y eso se cree que habría pagado la ex de Maxi López y Mauro Icardi, entre otros.

Pues bien, para envidia de la protagonista de MasterChef Celebrity hubo un rionegrino que subió al escenario y de yapa entró a La Casita a codearse con las estrellas sin pagar un solo peso.

Ignacio "Nacho" Gómez, un joven viedmense que trabaja en el sector industrial, viajó a Buenos Aires junto a su novia para asistir al multitudinario show de Bad Bunny en el Estadio Monumental. Sin embargo, no fue un espectador más: terminó en el centro de las escena ante 90.000 personas.

Consultado por los medios de su ciudad, relató cómo fue el instante en que Benito Antonio Martínez Ocasio (Bad Bunny) lo señaló entre la multitud. "Había muchísima gente y no estábamos tan cerca de la valla", recordó.

Según el joven, el secreto de su elección fue, paradójicamente, la desconexión: "Todo el mundo a mi alrededor estaba grabando con el celular. Yo estaba sin el teléfono, disfrutando el momento. Creo que él vio eso". El artista se quitó los lentes, lo miró fijamente y le dijo: "Vos".

Bad Bunny El emocionante abrazo de Nacho, el joven rionegrino, con su ídolo.

Tras sortear los forcejeos de un público "exaltado" y superar los nervios iniciales, Ignacio subió al escenario. Allí, la estrella mundial lo recibió con humildad. "Lo abracé y le agradecí por elegirme. Él me agradeció por el cariño. Hasta hicimos chistes con los perfumes; me agarró el perfume que yo tenía puesto", indicó entre risas a Radio Noticias (105.5 MHz).

Bad Bunny le dio las instrucciones para la frase que debía decir frente al micrófono, dándole una palmadita de aliento: "Me dijo que lo diga fluido, que esté tranquilo y que le mande".

Pero la aventura no terminó sobre las tablas. Tras su participación, el equipo de Bad Bunny lo invitó a ingresar a "La Casita", una estructura en el escenario que recrea un ambiente íntimo y que funciona como el VIP más exclusivo del mundo.

Momentos soñados en La Casita de Bad Bunny

"Pensé que adentro habría equipos de sonido, pero era una casa real: sillón, televisor y una fiesta privada", describió Nacho. Allí, el joven de Viedma se encontró en medio de una escena surrealista, rodeado de figuras como Tini Stoessel, María Becerra, Lali Espósito, Bizarrap, J. Rei y La Joaqui.

"Me di cuenta recién después: estaba bailando y tomando con ellos. María Becerra me convidó un fernet en una botella cortada", confesó Nacho, quien todavía conserva el vaso como un trofeo de guerra

A pesar de que su video en TikTok está cerca de alcanzar el millón de reproducciones y de haber aparecido en medios internacionales como la revista Billboard, Ignacio mantiene los pies en la tierra.

"En el trabajo me cargan, me dicen 'volvé a trabajar, no te hagas el boludo'", bromeó Nacho, quien actualmente se desempeña en una empresa en General Conesa. Aunque no descarta aprovechar este "impulso" en las redes sociales, por ahora disfruta del recuerdo de haber sido, por unas horas, el rionegrino más envidiado del país.