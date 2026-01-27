Wanda Nara reveló que Maxi López y L-Gante compartieron otra pareja: "Es morocha"

La conductora tuvo una picante conversación con sus ex y los expuso en vivo. Aseguró que tuvieron otra pareja en común y reveló detalles.

L-Gante compartió una entrevista en el programa de streaming Sería Increíble (Olga) con Maxi López y ambos fueron sorprendidos por un llamado en vivo de Wanda Nara , que no salió como esperaban.

La conductora de Master Chef Celebrity lanzó una inédita confesión que no pasó desapercibida y generó incomodidad en sus exparejas.

Durante la conversación, Wanda reveló que el cantante y el exjugador compartieron a otra pareja además de la relación que tuvieron con ella.

“Entre los dos me habrán cagad... con media Argentina”, lanzó la conductora en medio de llamada cuando Nati Jota le preguntó si ellos eran sus ex favoritos.

En ese momento, decidió ir más allá y confesó que además de ella, ambos compartieron otra relación amorosa. “Es morocha, y me parece raro porque a los dos les gustan más las rubias”, aseguró.

“Yo creo que te estás confundiendo, que te llegó mal la información”, planteó Maxi intentando defenderse. Aunque Wanda no se quedó atrás y redobló la apuesta: “Me llegó bárbara, una que empieza con N”.

Sin embargo, la conductora dejó en claro que el caso del exjugador habría ocurrido hace mucho tiempo. “Los dos son muy tramposos, lo que pasa es que tuvieron mala suerte porque yo les descubrí casi todo”, comentó.

“No me quiero pelear con mis ex que somos reamigos y nos queremos todos un montón. Tienen muchas cosas en común, aunque parezcan el agua y el aceite”, concluyó para bajar la tensión en la llamada.

La delicada situación que padeció Mauro Icardi: "Un perjuicio importantísimo"

la abogada del ex jugador de Inter, Elba Marcovecchio, denunció que el futbolista sufrió un intento de hackeo en sus redes sociales. Este hecho se dio luego de que su expareja, Wanda Nara, publicara las capturas de pantalla donde se veía su número de teléfono.

Según se conoció, las recientes declaraciones de la conductora de Masterchef Celebrity en Intrusos hicieron estallar a Icardi, quien no dudó en salir a desmentir la "buena relación" que su expareja dice que tienen.

Durante una entrevista con DDM, la abogada del delantero denunció que su cliente sufrió un intento de hackeo en su cuenta de Instagram tras las filtraciones de Wanda.

"No fue una filtración; me corrijo: fue una exhibición y divulgación de su teléfono particular", remarcó la letrada, sobre el hecho que involucra a Icardi.

En ese sentido, aseguró que "eso no solamente hizo que tuviera cataratas de llamados y de mensajes, sino que también quisieran hackearle su cuenta de Instagram".