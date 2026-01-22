La delicada situación que padeció Mauro Icardi: "Un perjuicio importantísimo"

El experimentado delantero atravesó un difícil inconveniente. Su abogada salió al cruce y apuntó contra Wanda Nara.

El delantero argentino atravesó una difícil momento luego de las publicaciones que hizo Wanda Nara.

Mauro Icardi volvió a estar en el centro de la escena , pero otra vez no estuvo relacionado por algo que haya hecho dentro de una cancha de fútbol. El delantero fue víctima de una delicada situación y su abogada salió rápidamente a defenderlo.

Este juevez, la abogada del ex jugador de Inter, Elba Marcovecchio, denunció que el futbolista sufrió un intento de hackeo en sus redes sociales. Este hecho se dio luego de que su expareja, Wanda Nara , publicara las capturas de pantalla donde se veía su número de teléfono.

Según se conoció, las recientes declaraciones de la conductora de Masterchef Celebrity en Intrusos hicieron estallar a Icardi, quien no dudó en salir a desmentir la "buena relación" que su expareja dice que tienen.

Durante una entrevista con DDM, la abogada del delantero denunció que su cliente sufrió un intento de hackeo en su cuenta de Instagram tras las filtraciones de Wanda.

Intentaron hackear a Icardi luego de la filtración de Wanda Nara

"No fue una filtración; me corrijo: fue una exhibición y divulgación de su teléfono particular", remarcó la letrada, sobre el hecho que involucra a Icardi.

En ese sentido, aseguró que "eso no solamente hizo que tuviera cataratas de llamados y de mensajes, sino que también quisieran hackearle su cuenta de Instagram".

El hecho se dio este miércoles por la noche, luego de que Mauro desmintiera a su ex pareja. Si bien Wanda eliminó las publicaciones en Instagram, los datos ya habían circulado en distintos medios.

Sobre las intenciones de la filtración que realizó Wanda, Marcovecchio planteó que "no podría contestarte si fue adrede, pero lo cierto es que fue exhibido y generó un perjuicio importantísimo".

Antes de finalizar, la letrada adelantó que iniciaría acciones legales en contra de Nara: “Tenés la sola exhibición del número de teléfono, que le generó muchos perjuicios, y las consecuencias de estas exposiciones de chats”.