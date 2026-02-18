Imputaron y quedó preso el hombre acusado de herir a machetazos a su propia hermana

El salvaje hecho ocurrió el lunes en el barrio Obrero de Cipolletti. El acusado dijo que la mujer lo fue a agredir a su casa y que también la denunció por lesiones.

Carlos Acuña fue imputado y quedó en prisión preventiva acusado de atacar con un machete a su hermana.

La jueza de Garantías Rita Lucía imputó a Carlos Ariel Acuña y le impuso un mes de prisión preventiva por el ataque a machetazos a su propia hermana María Florencia, quien sufrió distintas heridas cortantes . La más importantes fueron en la zona del pecho y en el antebrazo izquierdo, que requirió 14 puntos de sutura.

El sangriento episodio ocurrió la noche del último lunes, alrededor de las 21, en el barrio Obrero A, aledaño al Anai Mapu de Cipolletti.

La audiencia se llevó a cabo este miércoles poco después del mediodía y tuvo momentos de tensión , dado que la víctima, que se presentó sola y exhibió los vendajes productos de las cuchilladas , sostuvo que había sido increpada por otras personas que acompañaron al acusado. Por ese motivo tuvieron que reforzar la custodia policial en la sala.

Machetazos hermana

Al describir el caso, la fiscal Giovanna Moro sostuvo que la agresión se produjo en el marco de una discusión que mantuvieron ambos hermanos. Sostuvo que la calificación legal, por el momento y en base a la evidencia colectada, es “lesiones leves gravadas por el contexto de género”.

Entre las pruebas mencionó la denuncia que formalizó la chica en la Comisaría de la Familia y un informe del OFAVI -Oficina de Atención a la Víctima- que expresó que se encontraba en estado de vulnerabilidad.

FB_IMG_1771375312294.jpg

Moro había pedido que le impusieran 4 meses de prisión preventiva ante los riesgos procesales que existen, dado el peligro en que se encuentra la mujer porque el conflicto familiar viene de hace tiempo con denuncias cruzadas, y ella vive sola con su hijo de dos años y su casa se encuentra a unos 100 metros de distancia de la vivienda del imputado.

Además, invocó la Ley de Reiterancia, dado que mencionó que le hombre tiene una causa abierta por atentado y resistencia a la autoridad.

Lapso de prisión "desproporcionado"

La defensora Oficial Cecilia Ibáñez no objetó la descripción del hecho ni la calificación, pero se opuso a la prisión preventiva. Dijo que el plazo de 4 meses era “desproporcionado” al alegar que “no es el típico caso de violencia de género” y remarcó que su defendido también fue atacado y herido en el mismo episodio.

Requirió que en lugar de la prisión preventiva le otorgaran la detención domiciliaria en la casa de su madre, que queda a unas 10 cuadras, y la prohibición de acercamiento. Sostuvo que el hombre tiene trabajo estable y que lo podría perder.

La jueza Lucía objetó los cuatro meses planteado por la Fiscalía, pero admitió que hay riesgos procesales, y resolvió imponerle un mes de preventiva. Aclaró que desestimaba la opción de otorgarle la domiciliaria porque la Defensa no presentó las acreditaciones correspondientes. La defensora Ibáñez indicó que insistirá con el reclamo para morigerar la medida.

Habló el acusado

Carlos Acuña, de 42 años y de ocupación albañil, pidió brindar su versión de los hechos durante la audiencia. Relató que ese lunes estaba en el cumpleaños de un tío y su hermana Florencia, “siempre conflictiva”, comenzó a mandarle mensajes referidos a una supuesta estafa cometida a su padre con la venta de un auto.

“Yo tuve un accidente laboral y cobre por ART y le compré un Ford Fiesta a mi padre, valorado en 12 o 13 millones, y me lo dejó en 9, porque me dijo que yo era su hijo”, recordó. Agregó que volvieron a su casa y se acostó con su pareja, cuando de repente “se escucharon gritos” del exterior. Como tiene cámaras de seguridad, vio que su hermana le tiraba un botellazo al auto.

Imputaron al hombre que atacó a machetazos a su hermana. El audiencia brindó su versión

“Salgo yo y entre una discusión y forcejeo me apuñala en el pecho y el brazo. En ese forcejeo nos lastimamos”, reconoció. Después su esposa salió en el auto y Florencia se le tiró encima, rompiéndole el parabrisas y la luneta.

Aseguró que hizo la denuncia en la Comisaría de la Familia y otra de carácter penal. Sostuvo que hay un vecino, a quien prefirió no identificar, que puede atestiguar lo sucedido. Incluso dijo que el vecino intervino para separarlos.

Ante una pregunta de la defensora, aclaró que las armas blancas las había llevado su hermana. Presume que en forcejeo la mujer “se cortó sola”. Al finalizar la audiencia la jueza Lucía consultó por el estado de la denuncia presentada por el hombre. Le ordenó a la Fiscalía que se abocaran a trabajar en esa presentación, señalando un reclamo “de objetividad”.

“Tiene problemas de consumo”

La mujer víctima del ataque también pidió hablar y la jueza le hizo lugar para que explicara sus condiciones de vida para decidir las medidas cautelares a dictar. Pero la chica hizo especial hincapié en que Carlos, al igual que otro hermano, padecen “problemas de consumo”.

La magistrada le tuvo que advertir que reiteradas ocasiones que esas cuestiones no correspondían a esta instancia del proceso. Luego precisó que vive “a la vuelta” de la casa del hermano, y que se encuentra sola con su hijo de dos años.

Florencia Acuña machetazo hermano

Finalmente reiteró, como lo hizo en declaraciones públicas, que el conflicto estalló porque esa noche de lunes le mandó mensajes reclamándole un dinero que le había prestado, y volvió a mencionar su adicción a los estupefacientes.

“Todos los días me pide plata, 10 mil pesos, 5 mil pesos, para drogarse”, aseguró.

Aclaró que le pedía la devolución porque no tenía “plata para darle de comer” al hijo, porque el padre no se hace cargo de los gastos. Sin embargo la jueza le aclaró que eran “apreciaciones suyas” y que lo debía conversar con la fiscal, porque lo señalado lo tiene que sostener con pruebas.