Quién es el poderoso príncipe de Emiratos Árabes que llegará a Bariloche en un viaje privado

El poderoso príncipe de Abu Dhabi llegará por primera vez a Argentina y la Patagonia se prepara para recibirlo en secreto. Su viaje genera expectativa y preguntas sobre reuniones y negocios millonarios.

Bariloche se prepara para recibir a una de las figuras más influyentes del Medio Oriente. Mohamed bin Zayed Al Nahyan , presidente de los Emiratos Árabes Unidos , emir de Abu Dhabi y comandante supremo de las Fuerzas Armadas del país, aterrizaría en la ciudad rionegrina el próximo lunes 23 de febrero en un viaje no oficial , generando un operativo de seguridad sin precedentes.

Se espera que el jeque llegue a bordo de un Boeing 747 privado , y desde esta semana ya comenzó el montaje de un meticuloso protocolo de seguridad que incluiría al menos 200 personas acompañando al presidente durante su estadía. Además de cuatro helicópteros disponibles para sus desplazamientos y un blindaje total de la zona donde se hospedará.

Hasta el momento se desconoce el lugar exacto de hospedaje y las actividades previstas. Tampoco se confirmó si habrá reuniones oficiales con autoridades del gobierno de Javier Milei .

El viaje, según fuentes diplomáticas, se realizará con extremo hermetismo y máxima privacidad, lo que dispara el interés y las especulaciones sobre los motivos de la visita.

Primer viaje oficial a la Argentina

Se trata del primer viaje de Mohamed bin Zayed a territorio argentino. Hace poco más de un año, en febrero de 2025, el entonces canciller argentino Gerardo Werthein entregó una carta del presidente Milei al jeque, sobre relaciones bilaterales, que fue recibida por Jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de los EAU.

image

El mensaje buscaba fortalecer la cooperación en sectores económicos, comerciales y de inversión. Además, en enero de este año, la ministra de Estado para la Cooperación Internacional emiratí, Reem Al Hashimy, visitó Buenos Aires en el marco de una gira oficial por América Latina.

Mohamed bin Zayed: el hombre fuerte de Abu Dhabi

Nacido en Abu Dhabi el 11 de marzo de 1961, MBZ, como se lo conoce internacionalmente, se formó en la prestigiosa Real Academia Militar de Sandhurst en Gran Bretaña y rápidamente ascendió en la jerarquía militar, convirtiéndose en general y comandante supremo.

image

Bajo su liderazgo, Abu Dhabi consolidó vínculos políticos y comerciales globales, mientras mantiene una política interna estricta y una reputación de tolerancia relativa en la región. Diplomáticos lo describen como el hombre fuerte de Emiratos Árabes Unidos, influyente en Occidente y en Oriente Medio.

Más allá de la política y la estrategia, el jeque es aficionado a la caza, la poesía y el deporte, y está casado con la también miembro de la realeza Sheikha Salama bint Hamdan Al Nahyan.

Expectativa y misterio en Bariloche

Mientras crece la especulación sobre los motivos de su viaje y la agenda que seguirá en Argentina, la ciudad de Bariloche ya vive un clima de expectativa y hermetismo absoluto. La llegada de un líder de su talla promete no solo un operativo sin precedentes, sino también abrir un capítulo de interés internacional en la Patagonia.