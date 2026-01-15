Paros en Cinco Saltos por despidos de profesionales de la salud

El Hospital de Cinco Saltos enfrenta dos días de paros y reclamos gremiales por los despidos a un ginecólogo y una obstetra. ¿Qué pasó?

El Hospital de Cinco Saltos atraviesa una semana compleja. Paros, asambleas y protestas del personal de salud visibilizan un conflicto que combina reclamos gremiales, decisiones administrativas cuestionadas y una causa judicial que, pese a haber sido cerrada por la Justicia penal, sigue teniendo impacto directo en la atención sanitaria de la ciudad y de toda la región.

El eje del conflicto es la cesantía de dos profesionales clave: u n ginecólogo y una obstetra , desvinculados formalmente el 15 de diciembre de 2025 por resoluciones de la Secretaría de la Función Pública y el Ministerio de Salud de Río Negro. Ambos habían sido imputados en una causa judicial iniciada en 2022 , pero fueron sobreseídos en mayo de 2025. Aun así, la Provincia avanzó con su despido, una medida que hoy genera fuerte rechazo entre trabajadores y sindicatos.

La situación ya cumplió un mes sin resolverse y las consecuencias se sienten en la atención cotidiana. La falta de estos dos profesionales dejó prácticamente sin servicio de ginecología al hospital, que además recibe derivaciones de localidades cercanas como Campo Grande, Contralmirante Cordero, Barda del Medio y Catriel.

Ante este escenario, el gremio ASSPUR resolvió una medida de fuerza para este jueves y viernes, con paros y asambleas en el hospital. Desde el sindicato advirtieron que la protesta podría profundizarse si no hay respuestas en el corto plazo, ya que la ausencia de personal impacta directamente en la atención de pacientes y en la sobrecarga del resto del equipo de salud.

Cuestionamientos a la junta de disciplina

El médico José Chandía, en declaraciones a Somos El Valle, cuestionó el accionar administrativo y disciplinario que derivó en las cesantías. “Creemos que la junta de disciplina no actuó correctamente. Estos despidos también han perjudicado la atención a la comunidad porque nos dejaron sin el servicio de ginecología. Es un problema serio”, afirmó.

Chandía explicó que el hospital se ve obligado a derivar de manera permanente a Cipolletti, una situación que no siempre se resuelve de forma ágil. “Cipolletti es un hospital de complejidad 6 y debería recepcionar las derivaciones de toda esta zona, pero muchas veces no ocurre así. Eso genera demoras y riesgos innecesarios para las pacientes”, remarcó.



Un fallo judicial que no fue tenido en cuenta

Uno de los puntos centrales del reclamo es que la Justicia penal sobreseyó a los dos profesionales en mayo de 2025. Según Chandía, pese a ese fallo, la junta de disciplina avanzó igual con la cesantía. “La Justicia los absuelve y, aun así, se tomó la decisión de dejarlos cesantes. Creemos que la notificación judicial nunca llegó a la junta, pero la medida se aplicó de todas maneras”, sostuvo.

El médico recordó que la cesantía comenzó a regir el 15 de diciembre de 2025 y que, desde entonces, el servicio de ginecología quedó virtualmente paralizado. “Estamos solicitando la pronta reincorporación para poder restablecer rápidamente el servicio y garantizar la atención que la comunidad necesita”, agregó.

Desde ASSPUR elevaron el tono del reclamo y apuntaron directamente contra funcionarios provinciales. En un comunicado, responsabilizaron políticamente a la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, por ejercer “un poder disciplinario arbitrario y persecutorio”; al ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, por permitir que estas decisiones se sostengan en el tiempo; y al gobernador Alberto Weretilneck, por su “silencio e inacción”.

El gremio informó además que se resolvió sostener asambleas y movilización permanente, y convocar al acompañamiento de todos los trabajadores de la salud, al considerar que el conflicto no solo afecta a dos profesionales, sino al funcionamiento integral del hospital.

Pese a la sobreseimiento de la Justicia en mayo de 2025 hacia los dos médicos, la provincia avanzó en el despido en diciembre.

El caso que marcó el inicio del conflicto

El trasfondo de esta situación se remonta a noviembre de 2022. Romina Juárez, de 33 años, ingresó al Hospital de Cinco Saltos para inducir el parto de su bebé. El viernes 25 de noviembre por la mañana comenzó el procedimiento y, según se informó, “la paciente se encontraba estable, con latidos fetales positivos”.

Con el correr de las horas, la situación se complicó debido a la falta de dilatación. En ese contexto, se decidió su derivación, ya que el hospital no podía realizar la cirugía. En un primer momento trascendió que el inconveniente era la falta de oxígeno para el quirófano, aunque luego se explicó que el quirófano estaba fuera de servicio por refacciones que afectaban la producción de gases medicinales.

La familia de Romina Juárez inició acciones legales por mala praxis.

Derivación, muerte y denuncia

El pedido de traslado se realizó cerca de las 4 de la madrugada. La familia aseguró que Romina rompió bolsa espontáneamente en el hospital de Cinco Saltos y que durante el traslado se encontraba con vida, incluso alcanzó a avisar que estaba siendo derivada.

Cuando llegó al hospital Pedro Moguillansky de Cipolletti, se le practicó una cesárea. El bebé nació sin vida, fue reanimado y quedó internado, mientras que Romina comenzó a descompensarse y falleció poco después. Tras casi seis días de internación, el bebé también murió.

La familia denunció mala praxis y solicitó la intervención de la Justicia para investigar lo ocurrido tanto en Cinco Saltos como en Cipolletti. Aunque la causa penal terminó con el sobreseimiento de los profesionales, el caso volvió a quedar en el centro de la escena por una decisión administrativa que hoy mantiene en vilo al hospital y a toda la comunidad.