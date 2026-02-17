Obras en la Circunvalación-Perón: corte total de tránsito hasta el viernes

Los desvíos recomendados para esquivar las obras en el cruce ferroviario. La interrupción comenzará el miércoles 18 a partir de las 6:00 am.

El corte total de tránsito comenzará el miércoles 18 de febrero hasta el viernes 20.

Desde este miércoles 18 de febrero y hasta el viernes 20 , el tránsito de la calle Perón permanecerá con un corte total de tránsito , debido a los trabajos de readecuación del cruce ferroviario . La medida afectará el área de Circunvalación y el cruce con la Ruta Chica, que conecta las principales vías de acceso desde la Isla Jordán, Fernández Oro y Allen .

La medida afectará la circulación vehicular entre las principales localidades del Alto Valle y el ingreso a Cipolletti. Los trabajos los ejecutará Vialidad Provincial , quienes difundieron los desvíos recomendaron para evitar embotellamiento y planificar los traslados con anticipación .

El corte será ejecutado por Ferrosur Roca en el marco de tareas coordinadas con Vialidad Provincial de Río Negro. Los trabajos apuntan a mejorar las condiciones del cruce ferroviario , una intervención clave para optimizar la seguridad vial y el flujo vehicular en un sector de alta circulación diaria.

Durante el operativo habrá personal de tránsito municipal ordenando la circulación y orientando a conductores para evitar congestiones. Las autoridades advirtieron que podrían registrarse demoras, especialmente en horarios pico como la mañana y durante el regreso a los hogares en horas de la tarde.

corte total perón Las obras se ejecutarán en la calle Perón y la Ruta 65.

Los desvíos recomendaron para evitar embotellamientos

Los desvíos recomendados para quienes necesiten circular entre ambas localidades incluyen las calles Mosconi, Maestro Espinosa y Vélez Sarsfield. También se podrá utilizar Puerto Belgrano con acceso por General Paz como alternativa para conectar Cipolletti y Fernández Oro.

Tras los cortes y la baja presión, el sistema de agua comenzó a estabilizarse

Tras varios días marcados por la baja presión en distintos barrios, la ciudad comenzó a recuperar de manera progresiva el servicio de agua potable. Desde el miércoles 11 de febrero, el sistema de distribución volvió a funcionar en condiciones aceptables y, según se informó oficialmente, este miércoles quedará completamente restablecido en todo el ejido urbano.

Semáforo de Ruta Chica y Circunvalación En el lugar se trabaja a destajo para resolver el desperfecto, suscitado por una cuestión de fuerza mayor. Gentileza Municipalidad de Cipolletti

La empresa Aguas Rionegrinas confirmó que la Planta Potabilizadora de Cipolletti ya opera con parámetros adecuados luego de los daños electromecánicos que dejó la fuerte tormenta de los últimos días. La normalización fue posible tras la restitución del suministro eléctrico, que se concretó alrededor de las 23 del martes, permitiendo reiniciar y estabilizar los equipos esenciales para la producción y distribución del recurso.

El impacto de la tormenta

El temporal no solo generó complicaciones en calles y espacios públicos, sino que también afectó de lleno la infraestructura crítica de la ciudad. Las fallas eléctricas derivadas de los cortes de energía impactaron directamente en el funcionamiento de la planta potabilizadora, provocando inconvenientes en el sistema de bombeo y distribución.

arreglo bomba planta potabilizadora cipolletti 2

Durante la jornada del martes, numerosos vecinos continuaban reportando baja presión e incluso falta total de agua en distintos sectores. Desde la empresa explicaron que los inconvenientes eléctricos alteraron el normal desempeño del sistema, por lo que fue necesario avanzar en una recuperación progresiva, priorizando la estabilización de los equipos principales y el restablecimiento paulatino de la presión en las redes.

Recuperación progresiva

Con el regreso de la energía eléctrica durante la noche, el sistema comenzó a recuperar presión en forma gradual. Técnicos y profesionales continúan trabajando en distintos frentes para restituir la totalidad de los equipos afectados por la tormenta, avanzando hacia la normalización completa del servicio.

arreglo bomba planta potabilizadora cipolletti

Si bien el panorama es alentador, no se descarta que durante este miércoles puedan registrarse episodios aislados de baja presión o intermitencias en algunos barrios. Estas situaciones, indicaron, tenderán a resolverse a medida que el sistema termine de estabilizarse en su totalidad.

La recuperación del servicio no es inmediata ni uniforme, ya que depende del comportamiento hidráulico de la red y del consumo domiciliario. Por eso, las autoridades pidieron a la comunidad paciencia y un uso responsable del agua durante esta jornada clave para consolidar la normalización.