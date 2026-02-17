Indignación en Cipolletti: destrozaron el monolito que recuerda el Primer Triple Crimen

El monumento que simboliza memoria y pedido de justicia en el barrio San Pablo fue atacado por manos anónimas. Vecinos calificaron el hecho como “una aberración” y exigen respuestas.

El acto de vandalismo ocurrió en la placa que se encuentra en la plaza Islas Malvinas.

Un nuevo hecho de vandalismo golpea la memoria colectiva de Cipolletti. El monolito que homenajea a María Emilia González, Paula González y Verónica Villar, las jóvenes víctimas del Primer Triple Crimen , apareció completamente destrozado en la plaza Islas Malvinas, en el barrio San Pablo.

La estructura, ubicada sobre el Pasaje Peña entre Muñiz y Luis Agote, fue encontrada dañada por manos anónimas. La escena generó bronca inmediata entre vecinos y familiares, que desde hace más de una década sostienen allí un espacio de recuerdo y reclamo de justicia.

El monolito había sido inaugurado en noviembre de 2014 por familiares directos y vecinos del sector. No era solo una placa: era un punto de encuentro, un recordatorio permanente y un mensaje claro para que el caso no quedara en el olvido.

Cada aniversario y cada fecha significativa encontraba allí flores, velas y mensajes. Hasta ahora.

“Es una aberración”

La indignación no tardó en hacerse escuchar. “Es una aberración lo que hicieron, ya que no solamente se atenta contra el espacio público, sino también contra la memoria y el reclamo de justicia”, expresó una vecina del barrio, visiblemente afectada por lo ocurrido.

monolito triple crimen 2

Para muchos, el daño no es solo material. Se trata de un golpe directo a un símbolo que representa dolor, lucha y memoria en uno de los casos que más marcaron a la comunidad.

Dolor que vuelve a abrirse

El ataque reaviva heridas profundas en el barrio San Pablo y en toda la ciudad. Vecinos reclamaron mayor cuidado del espacio público y pidieron que se investigue quiénes fueron los responsables del acto vandálico.

Mientras tanto, el monolito permanece dañado, pero el mensaje que lo levantó hace más de diez años sigue intacto: memoria y justicia.

A 28 años del Primer Triple Crimen

En noviembre del 2025 se cumplieron 28 años del primer triple crimen que marcó para siempre a Cipolletti.

El triple femicidio de Emilia, Paula y Verónica fue el 11 de noviembre de 1997 e inauguró uno de los episodios más dolorosos de la historia rionegrina. Sus cuerpos fueron hallados en las afueras de la ciudad tras dos días de búsqueda constante.

Ana Contreras, integrante de la Multisectorial de Mujeres dialogó con LMCipolletti durante la movilización que se hizo el año pasado y explicó: “Es una marcha colectiva, apelamos en la previa a toda la sociedad para que venga a recordar a las chicas, recordar lo que pasó y difundir el contexto de impunidad que tenemos desde hace 28 años. Porque no sólo tuvimos este triple crimen, después hubo otro y el más reciente femicidio de Agustina Fernández”.