Cipolletti refuerza el reciclaje: dónde llevar pilas, celulares viejos y otros residuos especiales

El Municipio recordó dónde están los pileros, puntos limpios y centros de recepción de electrónicos para evitar la contaminación ambiental.

El Municipio de Cipolletti renovó y reubicó los pileros﻿ en distintos puntos de la ciudad. Foto: Gentileza.

Con el objetivo de fortalecer las acciones de cuidado ambiental , el Municipio de Cipolletti renovó y reubicó los pileros destinados a la recepción de pilas domésticas agotadas o en desuso.

Estos espacios permiten que los residuos reciban un tratamiento adecuado y no terminen contaminando el suelo o las fuentes de agua.

Los pileros funcionan en las delegaciones municipales de Yrigoyen y Villegas , Saturnino Franco 2050, Brentana 571, Domingo Savio y Las Jarillas , además del Complejo Deportivo Municipal Ex Corpofrut. Próximamente también habrá uno en Las Perlas .

Los cinco puntos limpios para reciclar en la ciudad

Los Puntos Limpios fueron instalados para promover la separación de residuos y evitar la formación de basurales o focos de contaminación en los barrios.

Actualmente funcionan en:

Los Cipreses y Maipú (Manzanar).

Antonio Turrín casi La Esmeralda (Parque Norte).

Delegación Municipal de calle Domingo Savio y Las Jarillas.

San Luis y Los Rosales (Ferri).

Detrás del Correo Argentino, en Mengelle y Teniente Ibáñez.

En estos espacios se pueden depositar plásticos, envases PET, cartón, papel, vidrio, latas de aluminio y otros materiales reciclables.

Qué hacer con televisores, computadoras y celulares viejos

Uno de los residuos que más preocupa por su impacto ambiental son los aparatos electrónicos en desuso.

Por eso, el Municipio mantiene activo el programa de recepción de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) en la Secretaría de Servicios Públicos, ubicada en Saturnino Franco 2050.

Los vecinos pueden entregar CPU, monitores, teclados, celulares, routers, televisores y pequeños electrodomésticos de lunes a viernes, de 7 a 14.

Luego, estos materiales son retirados por la Provincia para su tratamiento y disposición final.

Contenedores para muebles, ramas y escombros

A través del programa Cipo Limpia Itinerante, también se instalan grandes contenedores en distintos barrios para facilitar el descarte de residuos voluminosos.

Allí pueden depositarse muebles en desuso, ramas, restos de poda, escombros, hierros y chapas, evitando que estos elementos terminen acumulados en terrenos o espacios públicos.

Desde el Municipio remarcaron que la participación de los vecinos es clave para reducir la contaminación, fomentar el reciclaje y mantener una ciudad más limpia y sustentable.