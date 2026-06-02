Reclamos por demoras en "el semáforo de la Shell": qué dijo el Municipio

Vecinos se quejan por los tiempos de los dispositivos inteligentes en el acceso por Circunvalación. La respuesta del secretario de Fiscalización.

Hay quejas de automovilistas por el semáforo de Ruta 65 y Circunvalación. El Municipio afirma que no hay problemas.

Se inauguró hace pocos días como la solución a un problema de fondo y está destinado a agilizar el tránsito en uno de los sectores clave de la ciudad . Sin embargo, en las últimas horas numerosos vecinos denuncian demoras en el funcionamiento de los flamantes semáforos de Ruta 65 y Circunvalación , que fueron modernizados en el marco de una histórica obra en esa zona.

Varios de los reclamos fueron realizados de manera formal a través de los distintos canales que ofrece para tales efectos el Municipio de Cipolletti, como la Línea 147 , y otros se conocieron a través de redes sociales . Mensajes de texto, fotos, copias de las gestiones ante la Muni y videos se acumulan para justificar el malestar.

Las demoras, afirman, serían en doble sentido pero al parecer más la padecen quienes circulan habitualmente en dirección Fernández Oro-Cipolletti pues es el mayor afluente de tránsito al sector y la fila de autos este martes “pasaba el lavadero de autos ”. El lunes, un automovilista que hace el trayecto a diario rumbo a su trabajo aseguró que quedó "trabado en Puente 83 ".

“El semáforo de la Ruta 65 por la Shell está muy breve para los que vamos a Cipolletti desde Oro. Por las mañanas se demora un montón. Dura solo 7 segundos, mientras que los laterales duran 20 o más”, advirtió un mensaje enviado por Alejandro.

ruta 65 circunvalacion

“Hoy llegué a hacer fila hasta el lavadero de autos. Es terrible. Hay que tomar el desvío o ir por La Falda... Si no, fácil se tarda 20 minutos en pasar el semáforo”, sugirió.

“Hubo 10 minutos de fila a las 6.45 para cruzar el semáforo, para los que vamos a Neuquén a trabajar cada mañana se complica mucho”, lamentó por su parte Paula.

Las quejas no sólo estuvieron apuntadas a los semáforos. También "a los conductores ventajeros" que, afirman, simulan que van a doblar para adelantarse de los que respetan las normas desde la hilera y finalmente, cuando obtienen el verde “siguen derecho”.

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“Pasa lo mismo cuando vas de Cipo para Oro... Se ponen como para doblar para la ruta (‘hasta algunos sinvergüenzas ponen guiño’) y después siguen derecho y uno esperando hasta 2 o 3 semáforos para poder pasar”, puso el grito en el cielo Lucas.

La versión del Municipio

Queda claro el sistema se está ajustando y no se descarta que la lluvia o la humedad hayan afectado el controlador como ha sucedido con anterioridad en otros semáforos inteligentes, afirmaron fuentes del Ejecutivo de Cipolletti, confirmando que se recibieron quejas.

Por lo pronto, quien salió a dar la versión oficial de la Municipalidad ante los cuestionamientos fue el propio secretario de Fiscalización de la ciudad, Diego Zuñiga.

En declaraciones a LM Cipolletti, explicó cómo se sincronizan y articulan de manera automática los dispositivos. “En todos sus lados el semáforo dura 10 segundos de tiempo programado. A partir de esos 10 segundos intervienen los detectores inteligentes, que cuando advierten que aún hay vehículos prorrogan de inmediato el tiempo. Se prolonga 5 segundos, otros 5 más de ser necesario. Cuando no hay más vehículos, corta y se le cede el paso a los del otro lado. Hasta 40 segundos duran, están configurados así”, aclaró.

A disposición de la gente

“Evolucionan lo semáforos, responden en función de las demandas. Si en una intersección no hay nadie, cede prioridad al otro semáforo que sí tiene gente. Un poco nos sorprende esto que nos cuentan ustedes -por los reclamos de los vecinos- ya que hasta dónde pudimos comprobar vienen funcionando bien”, desdramatizó.

No obstante, se puso a disposición de la gente: “Tenemos un equipo técnico que trabaja las 24 horas y está atento al semáforo. Atienden cualquier tipo de reclamo, es cuestión de llamar al 109, allí deben informar y desde la central parte la orden para que vengan a corroborar e intervenir de ser necesario”.