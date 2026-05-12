Cipolletti transforma su esquema vial: inauguraron las obras en Ruta 65 y anunciaron nuevas licitaciones

Se inauguraron las obras para agilizar el acceso a Cipolletti por Ruta 65 y Circunvalación. También se modificó el funcionamiento de los semáforos.

El nuevo acceso por Ruta 65 y la Circunvalación fue inaugurado el lunes por la noche.

El Municipio de Cipolletti junto con el gobierno de la provincia de Río Negro inauguraron formalmente la obra de Intersecciones Canalizadas de la Ruta 65 . Este proyecto, que demandó una inversión superior a los 1.600 millones de pesos , representa una transformación estratégica ejecutada por Vialidad Rionegrina.

El objetivo de la obra es optimizar la seguridad y el flujo vehicular en uno de los puntos más críticos de la localidad por la gran cantidad de vehículos que llegan a diario a la ciudad desde Fernández Oro y Allen .

La obra fue financiada en su totalidad por el estado provincial y forma parte de un plan integral de reordenamiento vial. Los trabajos se localizaron en el último tramo de la Ruta Provincial N°65 a su paso por la ciudad, buscando resolver de manera definitiva los conflictos de tránsito en zonas de alta densidad.

Detalles técnicos y mejoras en la infraestructura

El proyecto de canalización incluyó una serie de intervenciones estructurales diseñadas para modernizar la transitabilidad. Entre los trabajos realizados se destaca el ensanchamiento de la calzada, la extensión de alcantarillas y la readecuación de las veredas en los cruces.

Uno de los cambios más significativos es la eliminación de los semáforos antiguos, los cuales fueron reemplazados por sistemas de cuatro tiempos que incorporan accesibilidad peatonal. Asimismo, la obra contempló:

Construcción de isletas separadoras de tránsito y cordones cuneta.

Pavimentación de banquinas e instalación de defensas metálicas.

Colocación de nuevo alumbrado público .

Señalización horizontal y vertical completa.

Reubicación de postes de hormigón, metálicos y de madera para despejar la traza.

Licitación para la iluminación de la Ruta Provincial 65

En el marco del mismo evento, las autoridades procedieron a la firma del convenio para la obra delegada de iluminación de la Ruta 65, específicamente en el tramo que se extiende desde la calle Mosconi hasta el Puente 83.

Según se informó, la Licitación Pública N° 11/26 para la ejecución de estas tareas ya tiene fecha: se realizará el próximo 2 de junio a las 10 en el 9° piso del edificio municipal, ubicado en Yrigoyen 379. El presupuesto oficial para este tramo es de $464.910.000,00, con un plazo de ejecución estipulado en 135 días de corrido.

Reformas en el acceso a Cipolletti por Circunvalación

Rodrigo Buteler: "Ordenamos vialmente la ciudad"

Durante la ceremonia, el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, enfatizó la importancia de la articulación entre los equipos técnicos municipales y provinciales. “Gracias al equipo de Vialidad Provincial y a la empresa Quidel que llevaron adelante esta obra, tuvimos mucho trabajo entre los equipos técnicos de Provincia y Municipio, una obra que resuelve uno de los nodos viales más transitados de la ciudad”, destacó el mandatario.

Buteler vinculó estas mejoras con el crecimiento exponencial que atraviesa la región: “Estamos ordenando vialmente la ciudad, tenemos un plan de obra pública para eso entre la provincia y la municipalidad. Hoy se inauguró el ordenamiento vial de Ruta Chica y Circunvalación, con semáforo inteligente, ampliamos la calzada, con más carriles, abrimos el paso nivel de Mosconi, obra pública para hacer una ciudad más viable y más saludable, sobre todo porque somos una de las ciudades que más crece del país”.

El intendente también subrayó que el diseño de la infraestructura actual responde a una proyección de largo plazo vinculada a la matriz productiva regional. “La infraestructura vial es la clave, en relación al crecimiento de la ciudad y la provincia, por el impacto de Vaca Muerta y la industria del gas y el petróleo. Sumado a la producción frutícola que sigue vigente. Tenemos diseñados los próximos 20 años en materia de infraestructura vial, y dentro de eso está esta obra”, aseguró.

Un plan integral de obras para la ciudad

El plan de reordenamiento vial no se limita a la Ruta 65. El jefe comunal enumeró una serie de proyectos en ejecución y a punto de comenzar que están cambiando la fisonomía de Cipolletti:

Calle Salto: En una semana inicia la repavimentación con ciclovía incluida y cordón cuneta hasta Toschi .

Paso de los Libres: Se realizará el entubamiento del desagüe y la creación de una nueva plaza en la intersección con la Ruta 65 .

Zona Norte: Bacheo e iluminación en la calle Illia , y el avance de la doble vía desde "ruta chica" hasta la curva del Mapu , financiada por la CAF .

Próximas licitaciones: En agosto se licitará la rotonda de Circunvalación y San Luis, además de la construcción de una rotonda en el curvón del Mapu.

“Recientemente inauguramos el paso nivel sobre Mosconi, realizamos la luminaria de la Salto. La ciudad está viviendo un antes y un después”, concluyó Buteler.