¡Gigante! El gesto de Manu Ginóbili que conmovió al pibe rionegrino de 2,30 metros

De Estados Unidos a Río Colorado. La leyenda del deporte argentino se enteró del caso del pequeño gigante y de sus necesidades y actuó como un verdadero crack...

Manu conmovió a Yamir con su gran gesto. Todo Río Colorado se lo agradece.

Un gesto que "vale doble", una emotiva acción solidaria que en Río Colorado se festeja más que aquella memorable palomita para vencer a Serbia y Montenegro sobre la chicharra en el estreno de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 , donde el equipo nacional a la postre conquistaría la medalla de oro y Manu Ginóbili alcanzaría definitivamente la categoría de leyenda del deporte nacional.

Ahora, el astro bahiense se convirtió en ídolo, si es que ya no lo era, de todo un pueblo rionegrino. Volvió a brillar pero esta vez no sobre el parquet de un majestuoso estadio de básquet de la NBA , de esos que supo conquistar con su enorme talento al punto de convertirse en emblema de los San Antonio Spur s, cosechando nada menos que 4 anillos en la meca de ese deporte (2003, 2005, 2007 y 2014).

Resulta que la particular historia de Yamir , el pequeño gigante rionegrino de 21 años que mide 2,30 metros , llegó a oídos de uno de los mejores atletas argentinos de todos los tiempos, quien se comprometió con la causa y no dudo en mostrar su costado más humano y alto grado de sensibilidad.

Ginóbili Ginóbili tras uno de los resonantes logros que cosechó en la NBA durante su fabulosa carrera deportiva.

Al tomar conocimiento de las complicaciones del entorno del joven que padece el síndrome de Weaver(una patología que se caracteriza por un crecimiento acelerado y alteraciones óseas, neurológicas y craneales) para encontrar ropa y calzados adecuadas para su inusual tamaño, el ex escolta de la selección argentina no dudó en aportar su granito de arena.

La leyenda lo llenó de regalos soñados al pequeño gigante; desde Estados Unidos, a Río Colorado

Cómo Manu supo del caso Yamir

La gestión la realizó en silencio Cintia Salinas desde Bahía Blanca y a ella también hay que darle mucho mérito. Fue la que hizo de nexo entre Sol, la mamá de Yamir y los Ginóbili. ¿Cómo?

"Es de Bahía, conocida de la familia Ginóbili porque el esposo de ella juega al básquet senior con Leandro Ginóbili, el hermano de Manu. Se contactó conmigo, no la conozco personalmente, y estuvimos un mes intercambiando mensajes y con la promesa de que me conseguiría las zapatillas", confió mamá coraje a LM Cipolletti.

Yamir con las zapatillas de Manu Las zapatillas de Manu "le quedaron justas, le vienen al pelo", celebró Sol, la mamá de Yamir.

Tanto ella como las hermanas del chico nunca dejaron de creer pero admiten que en algún momento se hizo difícil controlar la ansiedad por lo que "significa Ginóbili no solo para nosotros, sino para todos los argentinos".

"Estábamos ansiosos para ver si era real o no", reconoce Sol, sorprendida y a la vez agradecida "de por vida". "Estábamos ansiosos para ver si era real o no", reconoce Sol, sorprendida y a la vez agradecida "de por vida".

La espera valió la pena. Y hubo, además de Cintia, otros actores ligados a quien lucía la 5 albiceleste, de la CABB, que desde su rol hicieron posible que Ginóbili pudiera concretar esta obra de bien y su valioso envío desde Estados Unidos llegara a la Argentina, al pueblo rionegrino y a la casa de Yamir.

"Cintia le mostró el video de Yamir a Leandro y él a su mamá Raquel que justo viajaba a Estados Unidos a verlo a Manu, que a la vez le consiguió todo y se lo mandó con su madre". "Cintia le mostró el video de Yamir a Leandro y él a su mamá Raquel que justo viajaba a Estados Unidos a verlo a Manu, que a la vez le consiguió todo y se lo mandó con su madre".

Qué le envío el astro del básquet al Pequeño Gigante

Varias cosas de regalo, que llenaron de alegría la casa de Yamir. "Llegaron las zapas, una campera, un buzo y un sueter, que aún no lo estrenó y es de lo único que no hay registros", cuenta con una sonrisa Sol.

Para mejor, todo le calzó perfecto al muchacho que lucha contra la adversidad.

"Estamos re contentos, las zapatillas le quedaron justas. Yamir creció en estos días nos dijo el médico, su pie ahora mide 40,5 centímetros, corresponde a talle 56 de zapatillas aproximadamente", informó esta guerrera que se dedica día y noche a atender a su hijo, al que en inferioridad física a veces lo carga como puede para trasladarlo de un lado a otro ya que hace un año que él no camina.

Yamir con el buzo de la selección El pequeño gigante rionegrino con una de las prendas históricas que le regaló Ginóbili.

Además de la utilidad que se descuenta Yamir le dará a la ropa, teniendo en cuenta las dificultades para conseguir vestimenta por su tamaño, su familia le otorga un "valor sentimental extra e indescriptible, indumentaria oficial de la selección que seguramente habrá usado Manu, es demasiado todo esto", aseguran sin poder creer la atención que tuvo el crack deportivo con ellos.

¿Habrá un encuentro cara a cara entre los dos lungos? ¿Vendrá Ginóbili algún día a conocer a Yamir? Por lo pronto, ya es un montón la Manu que le dio a nuestro pequeño gigante. ¡Ídolo eterno!