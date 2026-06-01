Seis días de máxima exigencia: quiénes son los nuevos escopeteros de la Policía de Río Negro

Los efectivos atravesaron seis jornadas de alta exigencia con prácticas de tiro, defensa personal y simulaciones de situaciones reales.

La Policía de Río Negro incorporó 23 nuevos operadores de escopeta policial tras una intensa capacitación desarrollada en Viedma , donde los participantes debieron superar exigentes pruebas físicas, técnicas y operativas.

La formación estuvo a cargo de instructores especializados del COER y reunió a efectivos de distintas áreas de la fuerza provincial, quienes durante casi una semana fueron sometidos a entrenamientos diseñados para replicar escenarios reales de intervención.

El curso combinó contenidos teóricos y prácticos orientados a fortalecer las capacidades de los agentes que cumplen funciones de prevención, seguridad vial, investigaciones y patrullaje.

Entre los temas abordados se destacaron la actualización de la legislación vigente, armamento y balística, prácticas de tiro, educación física policial, técnicas de derribo, métodos de sujeción y herramientas de defensa personal.

Cada instancia fue evaluada y exigió un alto nivel de concentración, preparación física y capacidad de respuesta.

No todos lograron llegar al final

De los 25 efectivos que iniciaron la capacitación, 23 consiguieron completar todas las exigencias y obtener la certificación final.

El dato refleja el nivel de complejidad de una formación que puso a prueba las habilidades operativas de los participantes durante seis jornadas consecutivas.

La capacitación contó con la participación de personal de las comisarías 1°, 30°, 34° y 38° de Viedma, además de efectivos de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA), la Brigada Rural, Toxicomanía y el Cuerpo de Seguridad Vial.

Una competencia para cerrar el curso

Como actividad final, los policías participaron de una competencia interna de escopetas en la que debieron demostrar precisión, control del arma y capacidad de reacción bajo presión.

La evaluación permitió medir el nivel alcanzado tras varios días de entrenamiento intensivo y poner en práctica los conocimientos adquiridos durante el curso.

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Más preparación para las intervenciones diarias

Desde la fuerza destacaron que este tipo de capacitaciones forman parte del proceso permanente de profesionalización policial y buscan fortalecer la preparación del personal para intervenir de manera más eficiente y segura ante situaciones complejas.

Con la incorporación de estos 23 nuevos operadores, la Policía de Río Negro amplía su capacidad operativa y suma personal especializado para tareas de seguridad en distintos puntos de la provincia.