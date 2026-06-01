Estaba embarazada, reclamó sola ante la Justicia y logró una cuota alimentaria para su hijo antes de nacer

La mujer inició la demanda en la semana 31 de gestación. El fallo ordenó al presunto padre aportar dinero incluso antes del nacimiento.

El fuero de Familia de Roca ordenó al hombre pagar una cuota alimentaria equivalente al 20% de sus ingresos. Foto: Archivo.

Cuando cursaba la semana 31 de embarazo , una mujer decidió acudir a la Justicia porque, según denunció , el padre de su hijo había dejado de colaborar económicamente tras la separación de la pareja.

La relación se había roto cuando ella estaba embarazada de tres meses . Desde entonces, aseguró que afrontó sola los gastos vinculados al embarazo, desde controles médicos y estudios hasta medicamentos y alquiler .

Ante esa situación, inició un reclamo judicial en representación de su hijo por nacer y solicitó una cuota alimentaria para cubrir las necesidades derivadas de la gestación .

La decisión que tomó la Justicia

El fuero de Familia de Roca hizo lugar al planteo y ordenó al hombre pagar una cuota alimentaria equivalente al 20% de sus ingresos.

Además, estableció que el monto no podrá ser inferior al 80% del Salario Mínimo, Vital y Móvil, y fijó la obligación con efecto retroactivo desde la notificación de la instancia de mediación.

La jueza recordó que la legislación vigente permite reclamar alimentos al presunto padre antes del nacimiento y consideró que existían elementos suficientes para acreditar, de manera preliminar, el vínculo invocado por la mujer.

Las contradicciones que pesaron en el expediente

Durante el proceso, el hombre sostuvo que nunca había dejado de colaborar económicamente y aseguró que tenía intención de reconocer al niño una vez nacido.

También afirmó ser padre de tres hijos de una relación anterior y propuso una cuota menor, equivalente al 15% de sus ingresos.

Sin embargo, la magistrada advirtió contradicciones en su postura. Por un lado, había reconocido inicialmente al niño como propio y expresado su voluntad de formalizar ese reconocimiento. Pero luego manifestó dudas sobre la paternidad y anunció que solicitaría una prueba de ADN.

La sentencia calificó esa conducta como incompatible con los deberes de buena fe y colaboración con la Justicia.

El bebé nació y la madre siguió sola

Mientras avanzaba el expediente, el niño nació. Testigos y pericias sociales incorporadas a la causa señalaron que el hombre no mantuvo contacto con el bebé después del nacimiento y que la madre continuó asumiendo en soledad las tareas de crianza y cuidado.

Además, la jueza tuvo en cuenta que la mujer seguía afrontando sola el alquiler de la vivienda familiar, un gasto que anteriormente compartían.

Qué pasará ahora

El fallo también ordenó realizar una liquidación para determinar las diferencias retroactivas adeudadas por el demandado.

Asimismo, estableció que en los próximos seis meses las partes deberán promover el reconocimiento de la filiación o iniciar la acción correspondiente para determinar legalmente la paternidad.

De no avanzar con ese trámite, la cuota alimentaria fijada por la Justicia podría quedar sin efecto.