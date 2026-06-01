Proponen regular el uso del celular en los quirófanos: el triste antecedente en Río Negro

La propuesta apunta al ingreso de elementos sin esterilización previa a la sala de operaciones. El caso del anestesista condenado por distraerse con el celular en una cirugía.

Un proyecto presentado en la Legislatura de Río Negro propone la regulación del uso del teléfono celular en los quirófanos de los hospitales, centros de salud y clínicas del territorio provincial. Se trata de una iniciativa que apunta a reglamentar la presencia de elementos que no tienen ningún tipo de esterilización previa en la sala de operaciones. El triste antecedente del anestesista condenado por causar la muerte de un niño de 4 años por distraerse con el celular durante una cirugía.

La iniciativa tiene como objetivo proteger la seguridad del paciente y prevenir infecciones en los establecimientos de salud rionegrinos. El texto plantea establecer reglas claras para el personal médico de áreas críticas , al diferenciar el uso justificado de los celulares frente a la utilización dentro del quirófano, que comprometen la asepsia estricta del lugar.

Los impulsores de esta legislatura son Lucas Pica y Facundo López del bloque Juntos Somos Río Negro . El proyecto tiene como fundamento que la evidencia científica identifica a los dispositivos móviles como una “fuente de contaminación microbiana y factor contribuyente a las infecciones del sitio quirúrgico” explica el texto.

La presencia de dispositivos móviles en el quirófano representan un peligro para la sanitización del área quirúrgica, ya que según estudios científicos, los celulares presentan condiciones ideales de temperatura y humedad para la persistencia bacteriana, que registran tasas de contaminación de hasta un 93%.

Mauricio Atencio Krause anestesista El Tribunal de Impugnación confirmó la pena de tres años de prisión de ejecución condicional y siete años de inhabilitación para ejercer la medicina.

Sin embargo, la eliminación o exclusión total dentro del quirófano “no sería funcional ni proporcional”. Esto se debe a la utilización habitual para consultar procedimientos, historia clínica y acceder a protocolos.

La eliminación total del celular en el quirófano no es viable

Por esta razón, el proyecto propone la regulación de la utilización del uso del celular dentro de la sala de operaciones, con criterios precisos para el personal de áreas críticas. La iniciativa detalla una distinción en su utilizaciones por razones laborales o médicas debidamente justiciadas.

En ese sentido, estará autorizado el uso de dispositivos móviles en el quirófano para urgencias médicas, acceso a historiales clínicos y el uso de aplicaciones de diagnóstico. El uso estará permitido en modo silencioso y alejados de la zona aséptica directa.

En caso de aprobarse el proyecto, se prohibirá estrictamente el uso de celulares para realizar llamadas personales, usar redes sociales, enviar mensajes de texto no laborales o captar imágenes sin el consentimiento expreso del paciente.

querella valentin

El proyecto alcanzará a centros de salud, tanto del sector público como privado, que estarán obligados a elaborar protocolos institucionales de higiene y capacitar a sus profesionales sobre estos riesgos.

Condenaron al anestesista que se distrajo con su celular y provocó la muerte de un niño de 4 años

La Justicia de Río Negro condenó a Mauricio Javier Atencio Krause a tres años de prisión en suspenso y la inhabilitación especial de siete años y seis meses para ejercer la medicina por el delito de homicidio culposo de Valentín Nahitan Mercado Toledo. El deceso tuvo lugar durante una cirugía de hernia diafragmática, donde se demostró la negligencia del anestesiólogo por la utilización del celular durante la cirugía y falta de vigilancia de los signos vitales.

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La condena impuesta es la que había solicitado la Fiscalía y la familia de Valentín. Además, habían pedido la inhabilitación especial para ejercer la medicina por el plazo de diez años y acompañó la querella. Por su parte, el defensor particular solicitó el mínimo penal previsto y que la inhabilitación sea para la medicina pediátrica. Pero el juez determinó la prohibición para ejercer la medicina por el plazo de siete años y medio.

¿Cómo fue la cirugía que provocó la muerte de Valentín?

La operación era una intervención quirúrgica programada en el Sanatorio Juan XXIII que se realizó el 11 de julio de 2024, el objetivo era corregir una hernia diafragmática que padecía el niño. La cirugía terminó con el fallecimiento del menor, siete días después debido a una encefalopatía hipóxico-isquémica causada por un incidente obstructivo del tubo endotraqueal.

krauss El anestesista argumentó que hizo todo a su alcance para evitar la muerte de Valentín y que se trató de un evento súbito.

Durante la operación, el tubo que suministraba oxígeno al niño se obstruyó con mucosidad y sangre. Esta situación interrumpió la respiración por un período prolongado y provocó un daño cerebral irreversible por la falta de oxígeno. El niño sufrió un paro cardíaco en el quirófano y falleció una semana después.

Krause utilizó su celular durante la cirugía

Los testigos de la cirugía detallaron que el médico utilizó su celular en varias ocasiones dentro del quirófano e incluso salió de la sala para buscar un cargador durante la cirugía. El juez concluyó que la muerte de Valentín pudo evitarse. El fallo estableció que el médico abandonó su rol de guardián de la vida del paciente en el quirófano.

1764802469940-gentileza-anr-la-familia-valentino-celebro-la-condena-el-poder-judicial-general-roca Gentileza: ANR. La familia de Valentino celebró la condena en el Poder Judicial de General Roca.

Además de la inhabilitación para ejercer la medicina, Atencio Krause deberá cumplir reglas de conducta estrictas durante tres años, entre las que se incluyen la presentación mensual ante la Justicia y la prohibición de cometer nuevos delitos.

El juicio de cesura comenzó el 3 de febrero y tuvo lugar en la Ciudad Judicial de Roca. El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por Gastón Ezequiel Britos Rubiolo y Norma Reyes. La querella, en representación de los padres del niño, fue ejercida por Miguel Ángel Díaz Zeballos y Agustín Aguilar, mientras que la defensa del médico estuvo a cargo de Juan Ignacio Scianca.