Confirman la sentencia para el anestesista condenado por la muerte de Valentín

El Tribunal de Impugnación confirmó la pena de 3 años de prisión. La muerte del niño de 4 años sucedió durante una cirugía por hernia diafragmática.

El Tribunal de Impugnación confirmó la pena de tres años de prisión de ejecución condicional y siete años de inhabilitación para ejercer la medicina. Foto: Gentileza.

El Tribunal de Impugnación de Río Negro confirmó la condena contra el anestesista , Mauricio Javier Atencio Krausse, condenado a tres años de prisión por provocar la muerte de Valentín Nahitan Mercado Toledo . El deceso tuvo tuvo lugar durante una cirugía de hernia diafragmática en una clínica de General Roca.

El Tribunal de Impugnación ratificó la sentencia dictada por el Foro de Jueces, que le impuso tres años de prisión de ejecución condicional, 7 años y 6 meses de inhabilitación especial para ejercer la medicina y el pago de las costas del proceso judicial.

La resolución respaldó los argumentos que habían sostenido durante las audiencias de impugnación el fiscal Gastón Britos Rubiolo y los abogados querellantes Agustín Aguilar y Miguel Zeballos , en representación de la mamá de Valentín, Ariana Toledo.

El condenado argumentó que no pudo evitar el trágico desenlace

El condenado Javier Atencio Krausse realizó una intervención durante la última audiencia y afirmó: “Yo no acepto ser el culpable penal de este resultado. Pido que me escuchen como persona y como médico”.

valentin familia Gentileza: ANR. La familia de Valentino celebró la condena en el Poder Judicial de General Roca.

El anestesista argumentó que hizo todo lo posible a su alcance en el momento de la intervención quirúrgica, donde Valentín sufrió un paro cardiorrespiratorio que derivó en su muerte una semana después.

Durante la audiencia de impugnación, la defensa del anestesiólogo pidió su absolución y argumentó que la condena se basó en un hecho distinto al que fue llevado al juicio y que no existe la certeza de haber evitado el trágico desenlace.

El abogado Juan Ignacio Scianca afirmó: “Se ha vulnerado el principio de congruencia, se ha valorado arbitrariamente la prueba y no existe certeza suficiente sobre el nexo de evitabilidad”.

valentin El Tribunal consideró acreditada la negligencia durante la cirugía.

El condenado se refirió al impacto del hecho y al dolor de la familia. “Yo lamento profundamente lo que ocurrió con Valentín y el dolor de la familia. Pero no puedo pedir disculpas de un delito que no cometí”, indicó Krausse.

¿Cómo falleció Valentín?

La muerte sucedió durante una intervención quirúrgica programada en el Sanatorio Juan XXIII que se realizó el 11 de julio de 2024, el objetivo era corregir una hernia diafragmática que padecía el niño. La cirugía terminó con el fallecimiento del menor, siete días después debido a una encefalopatía hipóxico-isquémica causada por un incidente obstructivo del tubo endotraqueal.

kraussse Krausse solicitó la nulidad de la condena, pero fue rechazada.

La defensa del anestesista planteó que la acusación original describía una cadena causal específica, vinculada a una supuesta falta de registros, taquicardia y posterior hipoxia. Sin embargo, la sentencia se apoyó en otros elementos como el taponamiento del tubo endotraqueal, el funcionamiento del monitor y el control clínico del paciente.

Durante la operación, el tubo que suministraba oxígeno al niño se obstruyó con mucosidad y sangre. Esta situación interrumpió la respiración por un período prolongado y provocó un daño cerebral irreversible por la falta de oxígeno. El niño sufrió un paro cardíaco en el quirófano y falleció una semana después.

querella valentin La familia de Valentín celebró la sentencia.

La función del monitor apagado y el uso del celular en el quirófano

En ese sentido, Scianca explicó: “No se puede condenar por una culpa genérica, sino por la cadena concreta por la que fue traído a juicio”. El abogado consideró que la valoración de estos elementos afectaron el derecho a defensa del imputado.

A partir de los testimonios de los profesionales de la salud que intervinieron en la cirugía, el juez Stadler determinó que Krausse actuó con negligencia y falta de profesionalismo. Ya que el anestesista no realizó un control constante de la respiración de Valentín, ni de los signos vitales.

crimen Valentín mala praxis

Además, la negligencia también quedó demostrada al detectar que el monitor que debía alertar sobre la falta de oxígeno estaba desenchufado, lo que derivó en la obstrucción prolongada de la respiración del paciente.

La defensa cuestionó que no se pudo establecer con precisión cuánto tiempo estuvo apagado el monitor y señaló que los testimonios incorporados a la causa no permiten afirmar que existió una falta de atención prolongada.