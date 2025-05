Video insólito: no respetan nada, dos camiones a la vez chocaron el puente ferroviario

A pesar del choque, el Tren del Valle sigue operando ya que por fortuna el impacto no logró mover la estructura de manera tal que el servicio se vea afectado. Sin embargo, el hecho causó complicaciones en el tránsito en una hora pico y también el fastidio de quienes transitaban por el lugar.

Autoridades municipales mantienen su preocupación por este problema que hasta el momento no parece tener solución. La situación genera hartazgo en los cipoleños.

Transportaba un camión y chocó el puente ferroviario.mp4

Una obra que traerá soluciones

La semana pasada, LMCipolletti dio a conocer la nueva obra en la que ya trabaja el Municipio de Cipolletti para terminar con estos choques contra el puente.

Ante la imposibilidad de financiar la costosa obra propuesta por Vialidad Nacional para rebajar la calzada de la Ruta 151, la Municipalidad de Cipolletti avanza en un proyecto propio para poner fin a los reiterados choques de camiones contra el puente ferroviario que interrumpe con frecuencia el servicio del Tren del Valle.

El secretario de Obras Públicas del municipio, Gustavo Zovich, explicó a LM Cipolletti que se está desarrollando una alternativa técnica que consiste en la instalación de pórticos rígidos de hormigón, que actuarán como limitadores de altura antes de que los vehículos lleguen al puente.

“Estamos evaluando una estructura compuesta por varios caños que, si el camión golpea, se clava, no puede seguir. La idea es que esa prueba y error que realizan al llegar al puente, la hagan con esta estructura resistente, de modo que nunca lleguen a tocar el puente” indicó Zuñiga.

Los pórticos serán dos —uno a cada lado del puente ferroviario— y estarán fijados al piso con una base de hormigón, asegurando que los vehículos que excedan los 4,10 metros de altura no pasen. El objetivo es preservar la integridad de la estructura ferroviaria y garantizar que el Tren del Valle pueda brindar su servicio de forma regular.

La obra definitiva que plantea Vialidad Nacional, que consiste en rebajar un metro la traza de la Ruta 151, tiene un costo estimado de unos 4.000 millones de pesos. Según Zovich, “el municipio no puede afrontar ese gasto, no hay capitales privados interesados, y el Estado nacional no va a aportar los fondos”. Por eso, la ciudad trabaja con recursos propios en una solución alternativa.

Al ser una vía nacional, Cipolletti no puede instalar una estructura como esa sin autorización, por lo que el proyecto debe ser entregado y luego autorizado por el Vialidad Nacional. Sin embargo, LMCipolletti pudo saber que la instalación se concretará con o sin aprobación de la entidad nacional.