Problemas de agua en Cipolletti: continúan los trabajos en la Planta Potabilizadora y persiste la baja presión

Aguas Rionegrinas continúa con tareas técnicas en la Planta Potabilizadora luego de los cortes de energía, mientras persiste la baja presión de agua en distintos sectores de Cipolletti.

Luego de los cortes de agua registrados en distintos sectores de Cipolletti , Aguas Rionegrinas informó que continúan los trabajos en la Planta Potabilizadora , afectados por inconvenientes eléctricos derivados de los cortes de energía ocurridos durante la tormenta de los últimos días.

Desde la empresa detallaron que las fallas eléctricas impactaron en el normal funcionamiento del sistema, por lo que fue necesario iniciar tareas técnicas para restablecer de manera progresiva el servicio . Mientras se desarrollan estos trabajos, durante la jornada de hoy se registrará baja presión en el suministro de agua potable en varios barrios de la ciudad.

Aguas Rionegrinas explicó que las labores que se están llevando adelante son claves para garantizar la correcta operación de la planta y evitar nuevos inconvenientes una vez normalizado el servicio eléctrico. En ese marco, remarcaron que los equipos técnicos permanecen abocados a resolver la situación con la mayor celeridad posible .

Asimismo, la empresa solicitó paciencia y comprensión a los vecinos y vecinas, recordando que se trata de una situación derivada de factores externos y que el objetivo es restablecer el servicio en condiciones óptimas y seguras.

Las autoridades recomendaron hacer un uso responsable del agua disponible hasta que el sistema vuelva a operar con total normalidad y se normalice la presión en toda la ciudad.

Cipolletti sin agua por cortes de energía

Cipolletti arrancó el lunes con problemas en la provisión de agua potable debido a un nuevo corte de energía eléctrica que afecta a la planta de captación ubicada en el paraje Lalor. La falla impide abastecer la potabilizadora y bombear a la red. No hay bombeo de agua por lo que cada usuario depende de sus tanques cisterna.

Desde Aguas Rionegrinas advirtieron que los problemas comenzaron el domingo a la noche, cuando hubo un corte en la red eléctrica que afectó la planta potabilizadora. Durante más de una hora se interrumpió la potabilización y, por ende, no hubo bombeo a la red. Sin embargo, durante la madrugada hubo otro corte de energía, esta vez, en la zona donde están las bomba de captación de agua.

“Cuando se detiene la planta, la afectación es para toda la ciudad. No podemos tomar agua del río ni producir, y eso impacta directamente en la red”, señaló Luis Flores, titular de Aguas Rionegrinas en Cipolletti. Además, indicó que personal de la empresa distribuidora de energía se encuentra trabajando para resolver el problema, aunque hasta las primeras horas de la mañana la planta continuaba sin energía.