Cipolletti sin agua por cortes de energía: cuándo se normalizará el servicio

Cipolletti amaneció sin agua este lunes por cortes de energía en la estación de ARSA.

Cipolletti arrancó el lunes con problemas en la provisión de agua potable debido a un nuevo corte de energía eléctrica que afecta a la planta de captación ubicada en el paraje Lalor. La falla impide abastecer la potabilizadora y bombear a la red. No hay bombeo de agua por lo que cada usuario depende de sus tanques cisterna.

Desde Aguas Rionegrinas advirtieron que los problemas comenzaron el domingo a la noche, cuando hubo un corte en la red eléctrica que afectó la planta potabilizadora. Durante más de una hora se interrumpió la potabilización y, por ende, no hubo bombeo a la red. Sin embargo, durante la madrugada hubo otro corte de energía, esta vez, en la zona donde están las bomba de captación de agua.

“Cuando se detiene la planta, la afectación es para toda la ciudad. No podemos tomar agua del río ni producir, y eso impacta directamente en la red”, señaló Luis Flores, titular de Aguas Rionegrinas en Cipolletti. Además, indicó que personal de la empresa distribuidora de energía se encuentra trabajando para resolver el problema, aunque hasta las primeras horas de la mañana la planta continuaba sin energía.

Desde ARSA advirtieron que, aun cuando se restablezca el suministro eléctrico, la recuperación del servicio no será inmediata porque todo el sistema debe recuperar presión. “Llevamos casi dos horas sin energía y eso hace que la presión en la red baje considerablemente. Calculamos que entre el mediodía y mitad de la tarde recién podríamos estar funcionando con normalidad”, explicó el funcionario.