Persecución de película en Allen: vecinos atacaron a la policía y un prófugo dejó un revólver cargado

Un hombre intentó escapar de la Brigada Motorizada, dejando un revólver y su vehículo en la vía pública. Durante la fuga, fue ayudado por los propietarios de una vivienda.

El hecho ocurrió esta mañana. Un vecino fue demorado durante la persecución.

Esta mañana, alrededor de las 9 horas, personal de la Brigada Motorizada de Allen (BMA) protagonizó una intensa persecución luego de detectar a un hombre circulando en motocicleta por calle Sorondo que intentaba ocultar un objeto en su cintura .

Cuando intentaron identificarlo, el sospechoso hizo caso omiso a la orden policial y emprendió la fuga a pie , abandonando la motocicleta Motomel S2, 150 cc, negra, que fue secuestrada por la policía . La persecución continuó por calle Escales, momento en que el individuo se descartó de un revólver plateado calibre 38 con cinco municiones , que quedó en el interior de un domicilio en la intersección de calles Escales y Buscazo.

El fugitivo ingresó luego al patio de otra vivienda en Escales y Malvinas , donde recibió ayuda de los propietarios , mientras que un hombre y una mujer arrojaron piedras contra los efectivos intentando impedir su detención. En medio de la situación, el sospechoso logró desprenderse de su campera y escapar por patios lindantes.

Demoraron a un vecino durante la persecución

Como consecuencia de los hechos, la policía demoró al propietario de la vivienda por atentado y resistencia a la autoridad, mientras que Criminalística secuestró el arma y la motocicleta.

Cerca de las 10:25, un vecino de 52 años se presentó voluntariamente en el lugar tras encontrar un teléfono celular Nubia en la vía pública, que también quedó a disposición de la Justicia.

La Fiscalía de turno dispuso el inicio de un legajo judicial por Tenencia y Portación Ilegal de Arma de Fuego contra el prófugo, y otro por Atentado y Resistencia a la Autoridad contra el ciudadano demorado.

La intensa secuencia en Allen deja en evidencia la coordinación rápida de la Brigada Motorizada y de Criminalística, pero también la preocupación por la participación de terceros que intentan obstruir la labor policial.