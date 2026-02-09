Clausuraron una distribuidora: tenía 72 toneladas de pollos en heladeras que no funcionaban

Es la segunda sanción en un año al mismo comercio. El Municipio analiza la clausura definitiva para que no pueda volver a operar en la ciudad.

El Municipio de Cipolletti secuestró más de 70 toneladas de alimentos de una distribuidora de productos avícolas y analiza la clausura definitiva del comercio, que ya tenía sanciones previas. La inspección se realizó luego de detectar la salida de mercadería en un camión que no cumplía los requisitos para el transporte de mercadería.

Personal de la secretaría de Fiscalización hizo un relevamiento para determinar de dónde provenía la mercadería y al descubrir que era un comercio que había sido clausurado en forma preventiva hace menos de un año, se determinó la realización de una inspección.

El depósito de la firma, en calle Las Heras, presentaba serias irregularidades y una gran cantidad de alimentos guardados en contenedores sin respetar ninguna norma de bromatología, según confiaron fuentes del Municipio.

Desde el gobierno local se informó que se procedió a la clausura preventiva del local comercial y de sus equipos de frío, quedando en su interior un volumen estimado de aproximadamente 72 toneladas de mercadería avícola en mal estado. Hasta que se disponga su decomiso y posterior destrucción total, conforme lo determine el Juzgado Municipal de Faltas.

"Esos productos tienen que ser incinerados. Se hace un pozo y se queman, pero por la gran cantidad de pollos, va a requerir una logística importante", mencionaron fuentes del Ejecutivo de Cipolletti.

El secuestro de las 72 toneladas de alimentos

Según se detalló desde el Municipio, durante la inspección se verificó que los equipos de refrigeración se encontraban fuera de funcionamiento, registrándose niveles térmicos fuera de los rangos establecidos para la correcta conservación de alimentos refrigerados y congelados. Se constató además la presencia de productos tales como pollos enteros, pechugas y patas muslos, con pérdida de la cadena de frío, indicios evidentes de alteración, tales como exudado de líquidos rojizos, y olor putrefacto.

Asimismo, el establecimiento presentaba deficiencias graves en materia de higiene y orden, presencia de fluidos en el suelo -presuntamente lavandina-, olor nauseabundo, y falencias en la infraestructura edilicia, lo que conlleva un riesgo sanitario significativo para la salud pública.

pollos en mal estado

Cabe resaltar que dicha distribuidora presentaba antecedentes por el no cumplimiento de las normas establecidas, siendo la segunda vez en un año que es clausurada por no cumplir con el Código de Comercio. A raíz de los antecedentes, el Municipio no descarta la clausura definitiva para que no vuelta a operar.

Venta de alcohol clandestina

Por otro parte, durante los operativos de control se constató la comercialización de bebidas alcohólicas fuera del horario habilitado en tres vinotecas de la ciudad, motivo por el cual se labraron las actas contravencionales correspondientes y se dispuso el cese inmediato de las actividades comerciales. Las vinotecas sancionadas fueron las ubicadas en calle: Esquiú y Naciones Unidas; 25 de Mayo y Perú; y Primeros Pobladores y Venezuela.

El control higiénico, sanitario y de sanidad, se realiza desde el ingreso de los alimentos a la ciudad hasta que el producto queda expuesto para su venta y consumo, tanto en locales comerciales, salones de eventos, y ferias.

A través de la Dirección de Comercio se informa a los vecinos que para realizar denuncias sobre venta de alimentos en mal estado. Pueden comunicarse con la Central de Atención al Ciudadano al 147, o bien al teléfono corporativo 299-6832559 las 24 horas.