Abre la inscripción al curso de manipulación de alimentos

La capacitación es obligatoria para trabajar en el rubro gastronómico o en comercios que vendan alimentos. Se puede completar de manera virtual o presencial.

Este lunes 9 abrieron nuevamente las inscripciones a través de la página web del Municipio de Cipolletti para realizar el curso de manipulación de alimentos correspondiente al mes de febrero. La capacitación es imprescindible para trabajar en el rubro gastronómico y comercios que vendan alimentos.

Los inscriptos podrán completar el curso en dos modalidades. Quienes lo deseen podrán cursar de manera virtual a través del Campus Virtual de la Municipalidad de Cipolletti: del 13 al 18 de febrero, aunque deberán tener en cuenta que el examen será presencial. En tanto que también se podrá cursar de manera presencial el jueves 19 y viernes 20 de febrero, de 15 a 18:30 en la Delegación Municipal de calle Brentana 571.

Los interesados en realizar la capacitación deben tener domicilio en Cipolletti, poseer una dirección de correo electrónico, y completar este formulario de inscripción .

El curso está compuesto por cinco módulos y los temas que se van a desarrollar son: Generalidades; Alimentos seguros; Enfermedades transmitidas por los alimentos; Cinco claves para la inocuidad de los alimentos y Alimentos libres de gluten.

El Carnet de Manipulador de Alimentos es un documento oficial que certifica que una persona ha recibido formación adecuada sobre higiene y seguridad alimentaria. Es obligatorio para cualquier persona que, por su actividad laboral, tengan contacto directo con alimentos en alguna de las siguientes etapas: Preparación o elaboración; Envasado o almacenamiento; Transporte o distribución; Venta, suministro o servicio.