Avanza la construcción del nuevo Centro Comunitario en el Don Bosco: un símbolo para la comunidad

El nuevo Centro de Promoción Comunitaria reemplazará al edificio incendiado en 2023 y ya presenta un 11% de avance.

En el corazón del barrio Don Bosco , sobre las calles Perú y Primeros Pobladores, avanza la obra del nuevo Centro de Promoción Comunitaria (CPC), un proyecto que adquiere un valor simbólico muy importante para los vecinos, ya que reemplazará al centro anterior que fue destruido por un incendio en 2023.

Durante la semana se están ejecutando las bases, y próximamente se procederá al hormigonado. Actualmente, la obra presenta un avance del 11%, y se desarrolla en conjunto entre la Municipalidad de Cipolletti y el gobierno de la provincia de Río Negro , en el marco del programa “Junto al Municipio Construyendo Provincia”. La ejecución está a cargo de la empresa Quatro SRL, adjudicataria del proyecto.

El nuevo CPC se construye en dos etapas y abarcará una superficie total de 430 m² . La primera etapa, de 280 m², estará destinada a un salón multipropósito , acompañado de baños, depósitos y una cocina diseñada tanto para el uso interno del edificio como para la producción de alimentos para su venta.

La segunda etapa, proyectada a futuro, contempla 150 m² adicionales que incluirán oficinas para el personal, un aula de capacitación, depósito con ingreso de cargas y descargas privado, y servicios como baños, office y sala de máquinas.

Desde el punto de vista constructivo, el edificio se realizará con estructura de hormigón armado. La cubierta será mixta, con una parte metálica para el salón de usos múltiples y losa de viguetas en el resto del edificio. Los muros exteriores se ejecutarán en mampostería a la vista, mientras que el interior tendrá enlucido.

Esta obra representa la recuperación y puesta en valor de un espacio emblemático para la vida social, cultural y afectiva de la comunidad del barrio Don Bosco, que espera con entusiasmo la reapertura de un lugar de encuentro y desarrollo.

Planificación y obras para Cipolletti: Buteler y Weretilneck fijaron prioridades para 2026

El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, mantuvo un encuentro de trabajo con el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, donde repasaron el fuerte crecimiento que atraviesa la ciudad y avanzaron en la definición de una amplia agenda de obras de infraestructura con horizonte en 2026.

En ese marco, Buteler destacó que actualmente hay más de 17 edificios en construcción y un marcado interés del sector privado, potenciado por el impacto regional de Vaca Muerta.

“Estamos planificando la ciudad. Tenemos un gran nivel de crecimiento, sobre todo en inversiones privadas, y eso requiere inversión pública para acompañar el desarrollo de la infraestructura. De eso hablamos con Alberto”, señaló el jefe comunal tras el encuentro. Por su parte, Weretilneck subrayó la importancia del trabajo conjunto entre Provincia y Municipio “para que ese crecimiento nos encuentre preparados”.