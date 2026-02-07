Pago anticipado en Cipolletti: cómo siguen los descuentos tras el cierre de enero

Más de 7.400 vecinos ya pagaron las tasas municipales con descuento del 15% en Cipolletti. Los beneficios continúan. ¿Cómo adherir y ahorrar en el pago anual?

Con el cierre del primer mes del esquema de descuentos por Pago Anticipado 2026 , la Municipalidad volvió a poner el foco en la respuesta de los contribuyentes y en la necesidad de sostener un sistema que incentive el cumplimiento tributario. Según informó el área de Recaudaciones de Cipolletti , un total de 7.405 vecinos accedieron a abonar de forma anual las tasas municipales, accediendo a importantes bonificaciones y aportando previsibilidad a las arcas locales.

El balance de enero dejó números positivos: durante ese primer tramo se aplicó un 15% de descuento para quienes realizaron el pago anticipado, una medida que logró una fuerte adhesión. Ahora, el cronograma continúa con un 10% de descuento durante febrero y un 5% en marzo , en lo que será la última ventana de beneficios antes de volver al esquema habitual de cuotas mensuales.

Desde el municipio remarcaron que el objetivo principal es promover la regularidad en el pago de los tributos y fortalecer la planificación financiera del Estado local. En ese sentido, el cronograma vigente establece dos fechas para tener en cuenta: el 27 de febrero , segundo vencimiento con un 10% de descuento sobre tasa pura, y el 31 de marzo , tercer vencimiento con una bonificación del 5%.

ECP MUNICIPALIDAD (7) La Municipalidad de Cipolletti anunció la vigencia de descuentos del 10% hasta el 27 de febrero y 5% hasta el 31 de marzo. Estefania Petrella

Boletas, atención al vecino y medios de pago

Las boletas del Pago Anticipado 2026 ya fueron enviadas por correo electrónico a quienes están adheridos a la tasa digital, mientras que los contribuyentes que aún no se sumaron a esta modalidad recibieron el comprobante en formato papel. Quienes no hayan recibido su boleta y deseen realizar el pago anual pueden comunicarse por mail a [email protected] o acercarse personalmente a la delegación municipal ubicada en Yrigoyen y Villegas, de lunes a viernes de 7.30 a 13.

En cuanto a los medios habilitados, el municipio mantiene un abanico amplio de opciones: Rapipago, Pago Fácil, pagos online desde la web oficial, Mercado Pago y cajas de recaudación municipales en Yrigoyen y Villegas, y en Brentana 571, siempre en horario matutino.

ECP BOLETA IMPUESTOS CIPOLLETTI (36) Los cipoleños pueden adherir al envío de la boleta por email. Estefania Petrella

Más de 8.500 vecinos ya usan la tasa digital

En paralelo al esquema de descuentos, el municipio continúa impulsando la adhesión a la tasa digital. Actualmente, más de 8.500 cipoleños reciben sus boletas por correo electrónico, una herramienta que busca simplificar trámites, evitar demoras y avanzar en la despapelización del Estado.

El sistema permite acceder a la factura desde cualquier dispositivo y pagar directamente mediante un link, sin necesidad de memorizar números de partida ni esperar la distribución física de las boletas. Además, los vecinos que necesiten asistencia pueden comunicarse con la Central de Atención al Ciudadano 147, donde reciben acompañamiento para completar el trámite online.

Agencia de recaudacion.png En la provincia, hasta el 20 de febrero hay posibilidad de pagar los impuestos anuales de patente e inmobiliario accediendo al 20% de descuento. Archivo

Descuentos también en impuestos provinciales

A nivel provincial, continúa vigente el Pago Anual 2026 de los impuestos Automotor e Inmobiliario, una alternativa que permite adelantar obligaciones, evitar actualizaciones mensuales y acceder a descuentos de hasta el 20%. Según informó la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro, esta modalidad estará disponible hasta el 20 de febrero.

Hasta el 31 de enero ya se registraron más de 127.000 pagos anuales entre ambos tributos, un indicador del alto nivel de adhesión en toda la provincia. El beneficio del 20% aplica para quienes no registren deuda o tengan su situación regularizada al 31 de diciembre de 2025, con la posibilidad adicional de abonar en hasta tres cuotas sin interés con tarjetas Visa o Mastercard del Banco Patagonia.

Tanto en el plano municipal como provincial, el pago anticipado se consolida como una herramienta clave para ordenar la recaudación y brindar alivio al bolsillo de los contribuyentes. En Cipolletti, el desafío ahora pasa por sostener el ritmo de adhesiones durante febrero y marzo, mientras se profundiza el uso de canales digitales y se amplían las facilidades de pago.