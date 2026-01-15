Emitieron las boletas municipales con importantes descuentos por pago anticipado: el valor de las tasas

La municipalidad anunció la reducción de los montos por pago adelantado. Ya son más de 8500 cipoleños adheridos a la tasa digital para recibir la boleta por correo electrónico.

La Municipalidad de Cipolletti incentiva a la adhesión a las tasas municipales digitales.

La Municipalidad de Cipolletti anunció que ya están emitidas las boletas de las tasas municipales correspondientes al mes de enero y ofrece importantes descuentos por pago anticipado . La normativa ofrece descuentos de un 15% para los pagos realizados en enero , un 10% en febrero y 5% en marzo . También comenzó el envío de facturas de pago anual mediante correo electrónico y boleta en papel.

La rebaja en los montos por el pago adelantado les ofrece facilidades a los vecinos de Cipolletti, a la vez que incentiva el cumplimiento tributario . Las personas que opten por el pago anual adelantado , la municipalidad los beneficiará con un cronograma de descuentos por pagos anticipados de las tasas 2026.

El área de recaudaciones informó que ya inició el envío de boletas para el pago anual . La emisión de facturas se envía mediante correo electrónico y el comenzó la distribución de las boletas en papel para los contribuyentes que no están adheridos a la tasa digital.

Aquellos vecinos que no reciban la boleta del pago anual y deseen pagarla, podrán comunicarse a través del correo electrónico de Recaudaciones: [email protected]. O dirigirse personalmente a la delegación municipal ubicada en Yrigoyen y Villegas de 7:30 a 13 horas para efectuar la gestión.

ECP BOLETA IMPUESTOS CIPOLLETTI (36) Se aprobó la tarifaria 2026 en Cipolletti en la ultima sesión ordinaria del año. Estefania Petrella

¿Cuánto es el descuento por pago anticipado?

La normativa establece un 15% de descuento para los pagos realizados en el mes de enero, un 10% en febrero y un 5% en marzo. Estas reducciones en los montos de las tasas municipales fortalecen la previsibilidad en la recaudación municipal y el ordenamiento de las cuentas. Abonar en enero reviste mayores beneficios porque no tiene la actualización por IPC y mantiene los mismos montos que en diciembre 2025. A partir de febrero comenzarán las actualizaciones mensuales por el índice de precios al consumidor.

Además, el gobierno local incentivó a los vecinos de la localidad a adherirse a las tasas municipales digitales para que reciban las boletas por correo electrónico. Estas facilidades que tienen 8500 vecinos adheridos, contribuyen a la despapelización del Estado, reducir el impacto ambiental y fortalecer la digitalización de los trámites municipales.

E.C.P MUNICIPALIDAD CIPOLLETTI EDITADAS (1).JPG La Municipalidad ofrece descuentos de 15% por el pago anticipado en enero. Estefania Petrella

Los medios de pago habilitados son Rapipago, Pago Fácil, la página web de la municipalidad para efectuar pagos online, Mercado Pago o en las cajas de recaudación municipales de las delegaciones con dirección en Brentana 571 y Villegas e Yrigoyen en el horario de lunes a viernes de 7.30 a 13 horas.

El Concejo Deliberante de Cipolletti aprobó por unanimidad la Tarifaria y el Presupuesto 2026

En la última sesión ordinaria del año, el Concejo Deliberante de Cipolletti aprobó por unanimidad la Tarifaria y el Presupuesto 2026, luego de varios días de debate en comisiones. La decisión dejó una definición central para los vecinos: no habrá incrementos reales en las tasas municipales, ya que se mantendrá el mismo esquema aplicado durante 2025, con actualizaciones mensuales atadas exclusivamente al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

E.C.P CONCEJO DELIBERANTE (2).JPG En la última sesión ordinaria del año, el Concejo Deliberante de Cipolletti aprobó por unanimidad la Tarifaria y el Presupuesto 2026. Estefania Petrella

La sesión, que fue la número 1040 y la última del período ordinario, contó con la participación de cinco de los seis concejales: Karina Álvarez, Adriana Dietrich, Martín Posse, Ana María Nápoli y Oscar Langowski. La concejal María José Mannelles estuvo ausente. Además, se confirmó que el cuerpo legislativo quedará habilitado para sesiones extraordinarias hasta el 30 de diciembre, en caso de que el Ejecutivo requiera el tratamiento de proyectos de interés.

Tal como se estableció en el proyecto aprobado, la tarifa de enero de 2026 será la misma que rige al cierre de 2025, sin aplicación del IPC. Recién a partir de febrero comenzarán las actualizaciones mensuales, replicando el esquema que se utilizó durante todo el año en curso.

E.C.P CONCEJO DELIBERANTE (6).JPG El Concejo Deliberante aprobó el presupuesto 2026 en la última sesión del año. Estefania Petrella

Desde el oficialismo destacaron que esta metodología busca evitar saltos bruscos en las boletas y permitir una previsión más ordenada para las familias y los comercios.

Descuentos por pago anual: hasta el 15%

Uno de los puntos más valorados es la continuidad y ampliación de los descuentos por pago anticipado de todo el año, una herramienta que el municipio sostiene como incentivo para quienes buscan mantener sus cuentas al día.

En diálogo con LM Cipolletti, la presidenta del Concejo Deliberante, Karina Álvarez, explicó que enero será un mes clave para acceder a los mayores beneficios: “Como todos los años, el vecino que quiere tener sus cuentas ordenadas o hacer uso del beneficio del pago anticipado, enero va a ser un buen mes para hacerlo porque no va a tener el IPC y tenemos escalonado el descuento del pago total del año: 15% en enero, 10% en febrero y 5% en marzo”.

Además, remarcó una modificación importante incorporada durante el tratamiento legislativo: “Le agregamos al expediente ampliar el plazo de ese beneficio hasta el último día hábil de cada mes, tanto para enero, febrero como marzo”.

sesión concejo deliberante cipolletti.png Karina Álvarez expresó que el pago anticipado en enero es el que tiene más beneficios porque mantienen los montos de diciembre 2025. Alejo Maimo

Cambios puntuales y nuevas incorporaciones

La tarifaria 2026 incluye algunas adecuaciones específicas vinculadas al crecimiento de la ciudad y a la revisión de servicios municipales. Entre las principales novedades se destacan:

Reducción del 22% en el impuesto al baldío , una medida que busca aliviar la carga sobre propietarios y promover el desarrollo urbano.

, una medida que busca aliviar la carga sobre propietarios y promover el desarrollo urbano. Tasa mínima pura de $10.000 para las parcelas de mayor valuación, equiparando el piso contributivo para todos los inmuebles.

para las parcelas de mayor valuación, equiparando el piso contributivo para todos los inmuebles. Incorporación de una tasa social fija de $5.000 destinada a barrios nuevos reconocidos y en proceso de regularización.

destinada a barrios nuevos reconocidos y en proceso de regularización. Canon mínimo para el natatorio municipal : $2.000 para mayores de 18 años, mientras que menores, jubilados y personas con discapacidad más un acompañante no abonarán.

: $2.000 para mayores de 18 años, mientras que menores, jubilados y personas con discapacidad más un acompañante no abonarán. Reducción en la tarifa del minuto de taxi, junto con la incorporación de un canon para plataformas digitales, equiparando el marco regulatorio del transporte.

Álvarez señaló que “hubo modificaciones propias del funcionamiento de una ciudad que creció mucho, como la tarifa del natatorio y la quita importante en la tarifa de los taxis, además de la incorporación de las plataformas”.