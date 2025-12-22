Pago anual de tasas: cómo adherir y cuánto se puede ahorrar

El Municipio definió como será el pago anticipado de tasas por servicios en 2026. Durante el año, las cuotas mensuales tendrán aumento por IPC.

Las taas municipales en 2026, continuarán con el incremento por IPC.

En 2026 los contribuyentes cipoleños podrán adherir, una vez más, al pago anual anticipado. El sistema de descuentos estará vigente por tres meses y permitirá pagar la cuota pura. Quienes opten por el pago mensual, afrontarán los aumentos que se definirán en función del Índice de Precios al Consumidor.

La normativa establece un 15 % de descuento para los pagos realizados en el mes de enero, un 10 % en febrero y un 5 % en marzo, promoviendo la regularidad en el pago de los tributos y fortaleciendo la previsibilidad en la recaudación municipal.

1º Vencimiento: 30 de enero - 15% descuento sobre tasa pura

2º Vencimiento: 27 de febrero - 10% descuento sobre tasa pura

3º Vencimiento: marzo - 5% descuento sobre tasa pura

Tasas mensuales: La primera emisión será el 20 de enero

Por dudas y/o consultas los vecinos pueden comunicarse a través del correo electrónico de Recaudaciones es: [email protected].

Los medios habilitados de pago son: Rapipago, Pago Facil, Página Web de la municipalidad (Pagos online), Mercado Pago o en las cajas de recaudación municipales de las delegaciones de calle Yrigoyen y Villegas; y Brentana 571 ( de lunes a viernes de 7:30 a 13).

caja tasas recaudacion municipio.jpg El pago anual de tasas estará vigente entre enero y marzo.

En la última sesión ordinaria del año, el Concejo Deliberante de Cipolletti aprobó por unanimidad la Tarifaria y el Presupuesto 2026, luego de varios días de debate en comisiones. La decisión dejó una definición central para los vecinos: no habrá incrementos reales en las tasas municipales, ya que se mantendrá el mismo esquema aplicado durante 2025, con actualizaciones mensuales atadas exclusivamente al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

En diálogo con LM Cipolletti, la presidenta del Concejo Deliberante, Karina Álvarez, explicó que enero será un mes clave para acceder a los mayores beneficios: “Como todos los años, el vecino que quiere tener sus cuentas ordenadas o hacer uso del beneficio del pago anticipado, enero va a ser un buen mes para hacerlo porque no va a tener el IPC y tenemos escalonado el descuento del pago total del año: 15% en enero, 10% en febrero y 5% en marzo”.

Cómo adherir a las tasas en forma digital

Las tasas municipales digitales, son un sistema mucho más simple y rápido. Más de 8500 vecinos ya están adheridos y reciben las boletas por correo electrónico. El objetivo principal es alentar a la despapelización del Estado y reducir el impacto ambiental, recibiendo las boletas de tasas por correo electrónico.

PASO 1- Adhesión

Ingresar al sitio oficial

Seleccionar tipo de cuenta (Inmueble, Comercio o Licencia de Taxí)

Completar el formulario y adherir.

PASO 2 - Conformación

Importante: confirmar la validación de cada partida o habilitación en el mail, que de forma inmediata recibirán en el correo electrónico declarado.

Cuando se realice la próxima liquidación, comenzarán a recibir mes a mes su boleta por correo electrónico, con un link de pago, sin necesidad de memorizar su número de partida ni de tener que esperar a que estén disponibles para el pago.

Cabe resaltar que los vecinos pueden continuar adhiriéndose a la tasa digital solicitando asesoramiento en el procedimiento, a través de la Central de Atención al Ciudadano 147. Dónde serán acompañados para realizar efectivamente el trámite on line.