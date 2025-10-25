Tasas, permisos y espectáculos: cómo quedan los nuevos montos que fijó el municipio

La Municipalidad de Cipolletti dispuso un aumento del 2,1% en tasas y permisos para comercios, ferias, construcciones, espectáculos y más actividades. Enterate el detalle y desde cuándo se aplica.

Desde el 1 de noviembre comienza a regir los nuevos cuadros tarifarios municipales en Cipolletti.

La Municipalidad de Cipolletti oficializó un ajuste general de tasas , derechos y permisos municipales que entrará en vigencia desde el 1° de noviembre de 2025 , a partir de la Resolución N° 1370/25 publicada en el Boletín Oficial.

La actualización, firmada por el intendente Rodrigo Buteler y refrendada por la secretaria de Economía y Hacienda Isabel Tipping , se apoya en la Ordenanza N° 543/24 , que faculta al Ejecutivo a adecuar los valores de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, que en septiembre marcó un 2,1% .

El nuevo esquema tarifario comprende tres anexos: tasas por servicios comunales, derechos y permisos varios, y la tasa por inspección de actividades comerciales e industriales.

Servicios comunales y obras públicas

En el rubro de servicios comunales, se fijaron nuevos valores según zonas urbanas y rurales. Las zonas centrales (Tasa “A”) pagarán $125,07 por metro lineal de frente y $4,51 por metro cuadrado, mientras que en sectores periféricos y rurales los importes bajan gradualmente. Se mantiene además un cargo fijo mensual de $304,06 por cada propiedad.

Para planes habitacionales como ciudad de Managua, ciudad de La Paz o ciudad de Tegucigalpa, la tasa será del 2,72% del valor fiscal de cada vivienda. También se establecen fórmulas específicas para propiedades con varios frentes, unidades locativas o consorcios parcelarios, buscando “equidad en la liquidación de tasas según el tipo de inmueble”.

Las tasas de terrenos baldío se actualizan y se abonará $6.121 por metro lineal y $151,78 por m². La tarifa varía de acuerdo a la zona y tipo.

Impuesto al baldío y terrenos parquizados

La resolución también actualiza el impuesto al baldío con cinco zonas impositivas. En la Zona I, que abarca áreas céntricas y de interés urbano, el valor será de $6.121 por metro lineal y $151,78 por m². Las zonas más alejadas (Zona V) tributarán $654,45 por metro lineal y $6,73 por m².

Se incorpora además un régimen diferencial para baldíos parquizados, terrenos mantenidos o con mejoras, con valores reducidos que van desde $2.448 por metro lineal hasta $261,78, según la ubicación.

Ferias, food trucks y mercado comunitario

El Anexo II de la resolución regula los derechos aplicables a las ferias francas, food trucks, y mercados comunitarios, con tarifas diarias y mensuales.

Los puestos alimenticios pagarán $3.100 por día o $31.300 por mes, mientras que los de productos no alimenticios tributarán $3.200 y $33.700, respectivamente. Los artesanos abonarán $2.900 por día y $31.300 por mes, y los camiones de comida o stands gastronómicos deberán pagar $112.700 por evento.

El texto también incluye una tasa de $3.300 por patentamiento de canes, que cubre inspección y vacunación.

Propiedades horizontales abonarán en función de su porcentaje de coparticipación en el consorcio y el tamaño de su superficie cubierta.

Obras y construcción: derechos y exenciones

Las obras nuevas, ampliaciones o remodelaciones deberán abonar derechos según el destino y tipo de superficie. Para viviendas unifamiliares, el valor por metro cuadrado será de $1.261, mientras que las obras comerciales o colectivas tributarán $2.522 por m². Las industrias y depósitos pagarán $819 por m², y las instalaciones deportivas o piletas, $378 por m².

Además, se mantiene una exención para viviendas de uso propio y permanente de hasta 60 m², con informe socioeconómico previo del área de Acción Social. También se contempla una tarifa especial para antenas de telecomunicaciones, que oscila entre $227.000 y $681.000, según su tipo.

Los eventos, fiestas sociales, deportivas y culturales se incrementan de acuerdo al espacio y cantidad de espectadores.

Espectáculos públicos y diversiones

El municipio fijó nuevos valores para la autorización y control de espectáculos públicos, como recitales, funciones teatrales, ferias o eventos deportivos. Las tarifas varían según la capacidad del lugar y el valor de las entradas.

Por ejemplo, un evento con hasta 200 personas pagará entre $11.900 y $93.948, mientras que los de más de 10.000 asistentes deberán abonar entre $367.000 y $3,5 millones.

Se exige que los organizadores presenten su solicitud con 20 días hábiles de anticipación, acrediten servicios sanitarios, seguridad y primeros auxilios, y paguen la tasa correspondiente. La comuna podrá clausurar locales o eventos que no cumplan con las condiciones de seguridad o higiene.

El uso del CCC también se incrementa con valores de hasta $3,6 millones por alquiler según el espectáculo.

Uso de espacios municipales

Los valores también se actualizaron para el uso de instalaciones deportivas y culturales. El alquiler del Estadio Municipal costará $646.100 por día para actividades deportivas y $1.382.300 para eventos no deportivos. El Complejo Cultural Cipolletti (CCC) tendrá tarifas desde $507.000 por jornada para obras locales y hasta $3,6 millones para producciones nacionales.

En tanto, los salones comunitarios podrán alquilarse desde $41.400 por día, con posibilidad de cesión sin cargo a empleados municipales una vez al año.

La Resolución 1370/25 constituye una revisión integral del sistema tributario municipal, que abarca desde los servicios básicos hasta los rubros culturales, comerciales y productivos. Con incrementos moderados, la medida busca mantener la sustentabilidad de los servicios, regularizar los permisos de actividad económica y ordenar los costos de uso de espacios públicos y privados.