Cipolletti se consolida con más infraestructura deportiva

Nuevas obras en el Centro de Desarrollo Deportivo y la ex Corpofrut avanzan en la ciudad para potenciar el deporte ametur y profesional.

La nuevas canchas de beach, estarán listas para aprovechar el verano en la ciudad.

La ciudad atraviesa una etapa de fuerte transformación deportiva . Esta semana comenzaron los trabajos de relleno del cajón de arena que dará forma a la nueva cancha multideporte del Complejo de Desarrollo Deportivo (CDD), ubicado en el predio del Estadio Municipal sobre calles Arenales y Pastor Bowdler. El espacio será sede de múltiples disciplinas , entre ellas vóley, fútbol y newcom de playa, sumando una nueva alternativa para la práctica y el entrenamiento de deportes sobre arena.

El proyecto forma parte de un plan integral de fortalecimiento de la infraestructura municipal , que busca modernizar los espacios públicos y ampliar la oferta deportiva con estándares reglamentarios y accesibles para toda la comunidad.

La obra principal contempla la construcción de un cajón de arena de 30 por 48 metros , preparado para albergar dos canchas reglamentarias y una auxiliar . El área fue nivelada y delimitada con bordes de contención para conservar el volumen de arena y permitir su mantenimiento. Su diseño prioriza la flexibilidad de uso , lo que permitirá realizar desde entrenamientos locales hasta torneos oficiales y eventos recreativos.

Las disciplinas sobre arena han crecido de manera sostenida y hoy se consideran deportes de pleno derecho, con sus propias reglamentaciones y metodologías de enseñanza. La expansión de estos espacios permite fortalecer el desarrollo deportivo en la ciudad, promoviendo la participación juvenil y la organización de torneos regionales.

cancha arena cipo (1) La nueva cancha, cumple con estándares para competencias nacionales. Gentileza

Gradas, accesibilidad e iluminación profesional

Junto al nuevo campo deportivo, se instalaron dos gradas metálicas con capacidad para 364 espectadores en total. Cada estructura cuenta con accesos adaptados para personas con movilidad reducida, garantizando condiciones de seguridad y accesibilidad.

Además, el proyecto lumínico, diseñado según la Norma UNE-EN 12193, asegurará niveles óptimos de iluminación para la práctica nocturna. Se montarán seis columnas metálicas de 12 metros de altura, equipadas con luminarias tipo “Stadium” de la marca Lumenac, similares a las utilizadas en predios profesionales.

El conjunto se complementará con una calle interna de vinculación entre los distintos espacios del complejo y un pórtico de ingreso que combina estructura metálica y columnas de ladrillo, respetando la identidad original del predio y dotándolo de una estética moderna.

pisos deportivos cipolletti Nuevos pisos homologados y de alta calidad se incorporaron al ex Corpofrut. Gentileza

Más obras deportivas en marcha

El impulso a la infraestructura deportiva no se limita al estadio. En el Complejo Deportivo Municipal de calle Saavedra 260, se lleva adelante un cambio radical en los espacios cubiertos.

Durante esta semana comenzó la instalación de pisos deportivos de alta tecnología en las canchas de handball y vóley, una mejora que beneficiará también la práctica de básquet, gimnasia y futsal.

“Seguimos transformando a la ciudad con inversión en infraestructura”, afirmó el intendente Rodrigo Buteler, al destacar el avance de las obras.

Los nuevos pisos, homologados por la Federación del Voleibol Argentino (FeVA), están compuestos por baldosas encastrables de polipropileno copolímero de alto impacto, diseñadas para reducir el impacto articular en tobillos y rodillas durante frenadas y giros.

Estas mejoras se suman al proyecto de remodelación y ampliación del Espacio Ex Corpofrut, que se encuentra en etapa de desarrollo y próxima licitación, destinado a ampliar la funcionalidad del predio y mejorar sus condiciones edilicias.