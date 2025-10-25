Tras un buen viernes, Franco Colapinto va por la qualy en el GP de México: horario y cómo verlo

El piloto argentino de Alpine tiene una nueva oportunidad mientras espera que se confirme su renovación para 2026.

Con la nueva la chance para Franco Colapinto en Alpine , este fin de semana continúa la Fórmula 1 con el Gran Premio de México . La vigésima fecha de la temporada 2025 tiene lugar en en el Autódromo Hermanos Rodríguez .

La expectativa está puesta en la nueva prueba de Colapinto, luego de lo que fue el GP de Austin y la polémica del final, cuando sobrepasó a su compañero Pierre Gasly contra las órdenes de su equipo. Además, selló un buen viernes en las primeras prácticas libres .

Los primeros entrenamientos libres (FP1) de la Fórmula 1 en el autódromo Hermanos Rodríguez de México DF tuvieron una carga emotiva especial para el piloto argentino Franco Colapinto, quien finalizó 9° y se jugó un test “mano a mano” frente a Paul Aron , su principal rival para ocupar una butaca en Alpine en 2026.

Colapinto Alpine

Aron es el piloto de reserva de la escudería francesa y algunos sectores del periodismo internacional señalan que podría disputarle el lugar a Colapinto como titular de Alpine en 2026, con Jack Doohan ya descarado y sin chances.

Colapinto vs. Aron: cómo fue la FP1 en México

En la primera práctica libre disputada en el autódromo hermanos Rodríguez de México, Franco Colapinto no mostró dudas y “despedazó” a Paul Aron, quien quedó medio segundo detrás de la performance del piloto argentino.

Los registros fueron los siguientes y marcan una diferencia de 0.531 segundos para Colapinto:

Franco Colapinto : 1m19s331mm

: 1m19s331mm Paul Aron: 1m19s862mm

Con esta performance Franco Colapinto demostró que cada vez está más sólido con el auto y además hizo lo que debía hacer: marcar una diferencia importante con respecto a un piloto de reserva, que casi no tiene contacto con el monoplaza durante el año y lo conoce mucho menos.

En tanto, hasta el momento Oscar Piastri lidera el campeonato, seguido por su compañero de McLaren Lando Norris. El campeón defensor completa el podio.

Horarios del Gran Premio de México

Sábado 25 de octubre:

Prácticas Libres 3 - 14:30 a 15:30

Clasificación - 18:00

Domingo 26 de octubre:

Carrera - 17:00

Dónde ver en vivo el Gran Premio de México

El Gran Premio de México se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+. También será transmitido por el canal Fox Sports. Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.

Se viene la renovación de Franco Colapinto con Alpine

Es un secreto a voces que Franco Colapinto tiene todo encaminado para sellar su continuidad en Alpine en 2026. Luego de un comienzo complicado, en el que se lo complicó descifrar a un auto muy irregular y que hoy es el peor de la parrilla, el piloto argentino comenzó a mostrar mejores actuaciones e incluso ha superado a Pierre Gasly en varias ocasiones, tanto en carrera como en clasificación.

Esa mejora, sumado al buen trato que tiene Colapinto con los mecánicos y con los integrantes del equipo francés, provocó que Flavio Briatore, hombre fuerte en la escudería, cada vez se muestre más convencido de renovar al piloto argentino de cara a 2026.

Algunas versiones hablan de un contrato multianual -es decir por más de una temporada- y destacan que el anuncio se haría en la previa del Gran Premio de Brasil, que se disputará en el circuito de Interlagos el domingo 9 de noviembre próximo.