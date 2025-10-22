Elecciones legislativas 2025: qué votamos en Río Negro y quiénes son todos los candidatos
Este domingo 26 se renovarán bancas en el Senado y en Diputados. Participan siete listas y se utilizará la Boleta Única de Papel. Todos los detalles.
El próximo domingo 26 de octubre se llevarán a cabo las elecciones legislativas en todo el país. En Río Negro se elegirán tres senadores y dos diputados que representarán a la provincia en el Congreso de la Nación. Siete listas competirán en la provincia.
Los actuales mandatos de los senadores Martín Doñate, Silvina García Larraburu (ambos del PJ) y Mónica Silva (JSRN) concluyen en diciembre, al igual que los de los diputados Agustín Domingo y Aníbal Tortoriello, por lo que sus bancas serán renovadas.
Te puede interesar...
La elección marcará un recambio total en la Cámara Alta, ya que ninguno de los actuales senadores buscará la reelección.
Siete listas competirán en la provincia
En total serán tres partidos y cuatro alianzas las que participen en la contienda. A continuación, el detalle de cada una de las fuerzas y sus candidatos para ambas categorías.
Juntos Defendemos Río Negro (Juntos Somos Río Negro, UCR y CC-Ari)
-
Senadores: Facundo López, Andrea Confini, Bruno Pogliano, Mabel Yahuar.
Diputados: Juan Pablo Muena, María Eugenia Paillapi, Miguel Evans, Martina Posse.
Fuerza Patria
-
Senadores: Martín Soria, Ana Marks, Héctor Leineker.
Diputados: Adriana Serquis, Leandro Costa Brutten, Zulma Romero.
La Libertad Avanza (Integrada por La Alianza Libertaria, Creo y Republicanos Unidos)
-
Senadores: Lorena Villaverde, Enzo Fullone, Viviana Sánchez, Gonzalo Barbero.
Diputados: Aníbal Tortoriello, Ailén Costa, Osvaldo Valla, Natalia Vega Soto.
Pro – Unión Republicana
-
Senadores: Juan Martín, Claudia Bértora.
Diputados: Martina Lacour, Gastón Varela, Fanny Santagni, Hernán Perafán.
Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad
-
Senadores: Alhue Gavuzzo, Rafael Maigua, Cecilia Carrasco, Hugo Soul.
Diputados: Gabriel Musa, Rafael Valdivieso.
Primero Río Negro
-
Senadores: Ariel Rivero, Yolanda Mansilla.
Diputados: Facundo Blanco Villalba, Gabriela Fernández.
Movimiento al Socialismo (MAS)
-
Senadores: Mónica Martín, Aurelio Vázquez.
Diputados: Aquiles Añazco Nieto, Micaela Fernández.
Orden en la Boleta Única de Papel
Por primera vez en la provincia, las elecciones nacionales se realizarán con el sistema de Boleta Única de Papel (BUP). El sorteo, efectuado en el Juzgado Federal de Viedma bajo la supervisión del juez Gustavo Villanueva, determinó el orden de ubicación de los partidos y alianzas:
-
PRO – Propuesta Republicana
Fuerza Patria
La Libertad Avanza
Primero Río Negro
Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad
Juntos Defendemos Río Negro
Movimiento al Socialismo (MAS)
El modelo adoptado es de boleta corta, con espacios más amplios para cada agrupación al haberse inscripto siete listas. Cada recuadro incluye los símbolos y colores distintivos de las fuerzas políticas, con el objetivo de facilitar la identificación en el cuarto oscuro.
Qué se vota en Río Negro
En esta elección se renovarán:
-
Tres bancas en el Senado de la Nación, con sus respectivos tres suplentes.
Dos bancas en la Cámara de Diputados de la Nación, más dos suplentes.
Los senadores y diputados electos asumirán en diciembre de 2025, al concluir los mandatos de los actuales representantes.
Consulta del padrón y documentación válida
El padrón electoral para las elecciones nacionales ya puede consultarse en los Juzgados de Paz, las sucursales del Correo Argentino y en el sitio web oficial de la Secretaría Electoral Nacional de Río Negro.
En Cipolletti, las consultas pueden hacerse de lunes a viernes de 7:30 a 13:30 en Sarmiento 360, teléfono (0299) 5678300 interno 340, o por correo a [email protected].
Los documentos válidos para votar son:
-
Libreta Cívica (LC)
Libreta de Enrolamiento (LE)
DNI verde, DNI celeste o DNI tarjeta (en cualquiera de sus versiones)
Incluso si el DNI tarjeta indica “No válido para votar”, el documento sí puede utilizarse, siempre que sea la última actualización emitida.
Canales de contacto oficiales
Para más información o consultas, la Secretaría Electoral de Río Negro dispone de los siguientes medios:
-
Teléfonos: (2920) 422820 / 421876
WhatsApp: +54 9 2920 34-9370
Correo electrónico: [email protected]
-
Instagram: @secretariaelectoralrn.redes
Leé más
Qué lapicera llevar para votar el próximo domingo y cómo cortar boleta si se desea
Por las elecciones legislativas, cambian días y horarios para los partidos del Regional Amateur
Elecciones legislativas: lo que tenés que saber si aún no tenés tu DNI o si estás lejos de tu casa
Noticias relacionadas
Lo más leído
Dejá tu comentario