Elecciones legislativas: lo que tenés que saber si aún no tenés tu DNI o si estás lejos de tu casa

Las delegaciones del Registro Civil de Río Negro abrirán este domingo para entregar DNI pendientes y emitir certificados de no voto. En Cipolletti hay centenares de documentos listos para retirar.

Los habilitados a votar deberán hacerlo con el DNI que figura en el padrón o uno posterior.

¿Puedo votar con otro documento? ¿Dónde retiro el nuevo si aún no llegó a mi casa?, son algunas de las preguntas que surgen a días de las elecciones legislativas del próximo domingo, cuando Argentina elegirá a sus nuevos representantes al Congreso Nacional y se estrene la Boleta Única de Papel .

Para emitir el voto será indispensable contar con el Documento Nacional de Identidad que figura en el padrón electoral o uno más reciente. No se podrá sufragar con un ejemplar anterior, digital o con constancia en trámite.

Por ese motivo, el Registro Civil y Capacidad de las Personas de Río Negro reforzó la entrega de documentos pendientes y anunció un operativo especial de atención durante el fin de semana.

E.C.P REGISTRO CIVIL DELEGACION DE CALLE FERNANDEZ ORO (40) Hasta el sábado, las delegaciones del Registro Civil atenderán a los cipoleños para la entrega de Documentos Nacional de Identidad. Estefania Petrella

Operativo especial del Registro Civil

En diálogo con LM Cipolletti, el director del Registro Civil provincial, Pedro Sánchez, confirmó que “hasta el mismo domingo de elecciones las dependencias estarán disponibles para realizar trámites vinculados al proceso electoral, especialmente el retiro de los DNI”.

“Estas dos semanas hubo más movimiento desde el RENAPER; la gente los va retirando, pero aún restan muchos por entregar”, detalló el funcionario.

Explicó además cómo funciona el circuito de los documentos: “Cuando un ciudadano hace el trámite por renovación, extravío o cambio de domicilio, el DNI se fabrica y se envía por Correo Argentino. El correo debe realizar dos visitas domiciliarias y, si no logra la entrega, el documento vuelve al RENAPER en Buenos Aires”.

Luego, esos DNI son reenviados a la Dirección Provincial en Viedma y desde allí a las delegaciones locales, lo que retrasa los tiempos. Para agilizar, “estamos coordinando con el Correo y el RENAPER para que los DNI no entregados queden directamente en Viedma y de allí se distribuyan a cada ciudad”, adelantó Sánchez.

Por su parte, Erika Araneda referente de Cipolletti confirmó que se encuentran disponibles para el retiro de documentación 450 ejemplares que aguardan a sus titulares.

Atención en Cipolletti y otras localidades

Durante esta semana, las oficinas del Registro Civil funcionarán con horario habitual y abrirán el sábado con atención especial para retiro de documentos.

En Cipolletti, el Centro de Documentación Rápida (CDR) ubicado en Belgrano 169 atenderá el domingo de 8 a 18, al igual que las sedes de General Roca y Viedma. Allí los ciudadanos podrán:

Consultar si su DNI está disponible para retiro.

Confirmar el lugar de votación.

Solicitar el certificado de no emisión de voto, en caso de encontrarse a más de 500 kilómetros del domicilio registrado.

ECP COMISARIA CUARTA (4).JPG El domingo, de 8 a 18 las comisarías recibirán a quienes se encuentren a más de 500 kilómetros de sus domicilios y requieran certificado de no emisión de voto. Estefania Petrella

¿Dónde tramitar el certificado de no emisión de voto?

Para los ciudadanos que se encuentren fuera de sus domicilios, deberpan realizar un certificado especial para constatar la no emisión del voto. En Cipolletti, el domingo 26 se podrá gestionar la constancia en los siguientes lugares (de 8 a 18):

Juzgado de Paz: Sarmiento 360

Sarmiento 360 Centro de Documentación Rápida: Belgrano 169

Belgrano 169 Comisarías habilitadas: 4ª (Roca 550), 24ª (Perú 1035, B° Don Bosco), 32ª (Menguelle 1450), 45ª (San Antonio Oeste 1725, B° Anahí Mapu), Subcomisarías 68° (El Chañar 2500, B° Patagonia), 79° (Manuel Estrada y Esc. Ortiz) y 82° (Balsa Las Perlas).

¿Quiénes están exceptuados de votar?

La Cámara Nacional Electoral detalla los casos en los que un ciudadano puede no presentarse a votar sin recibir sanción:

Jueces y auxiliares que deban mantener sus oficinas abiertas durante los comicios.

Personas que estén a más de 500 kilómetros de su lugar de votación y lo acrediten en una comisaría.

de su lugar de votación y lo acrediten en una comisaría. Enfermos o imposibilitados por fuerza mayor (deben contar con certificado médico).

por fuerza mayor (deben contar con certificado médico). Personal de servicios públicos esenciales que no puedan ausentarse por motivos laborales.

Cómo justificar el no voto

La justificación se realiza a través de la página oficial de la Cámara Nacional Electoral (CNE). Allí, en el Registro de Infractores, se debe ingresar número de documento, género y provincia.

Si figura como infractor, el sistema permite iniciar el trámite online seleccionando el motivo, cargando la documentación respaldatoria y un medio de contacto.

El plazo para justificar la ausencia es de 60 días hábiles posteriores a la elección. Si la CNE acepta la justificación, se evita la multa; de lo contrario, habrá que abonarla, con montos que van de $50 a $500 según las reincidencias.

Desde el Registro Civil de Río Negro reiteraron el pedido a los ciudadanos que hayan tramitado su DNI hace más de 30 días y aún no lo recibieron, a acercarse cuanto antes a la delegación donde lo gestionaron.“Queremos que todos los rionegrinos puedan votar este domingo sin inconvenientes”, subrayó Pedro Sánchez.