Pisos de última generación para las canchas de vóley y handball del Corpo

Se colocarán en octubre. El intendente Rodrigo Buteler lo definió como "un antes y un después en la vida de la obra pública y el deporte de la ciudad".

La cancha donde se práctica vóley y handball tendrá pisos nuevos de última generación.

Las canchas de vóley y handball del Complejo Deportivo Municipal (Saavedra 260), tendrán nuevos pisos de alta tecnología para la prácticas de ambas disciplinas deportivas. Los mismos ya fueron adquiridos por el municipio y serán colocados durante el mes de octubre.

“Un antes y un después en el Corpo, y un antes y un después en la vida de la obra pública y en el deporte de la ciudad”, aseguró el intendente Rodrigo Buteler .

La tecnología del piso a colocar permite el descanso de las articulaciones de tobillos y rodillas, en frenadas y giros, principalmente. Está homologado por la FeVa (Federación del Voleibol Argentino), y desarrollado para utilizarse en disciplinas como Vóley, Básquet, Gimnasia, Handball, Futsal, entre otros.

Más detalles de los nuevos pisos

Son pisos de última generación que disminuyen el impacto de la actividad deportiva. Compuesto por baldosas ciegas encastrables de 250x250x12,7mm., inyectadas en polipropileno copolímero de alto impacto suspendido en 676 patas de soporte, con encastres perimetrales y amortiguación lateral mecánica.

Dicha mejora se suma al proyecto que ya se encuentra en etapa de desarrollo y próximo a licitarse de: “Remodelación y Ampliación – Espacio Ex Corpofrut”. El objetivo es mejorar sus condiciones edilicias, ampliar su funcionalidad y brindar mejores servicios a las personas que utilizan el predio.

Cabe recordar que durante el presente año también se llevó a cabo la puesta en valor la Cámara de Gimnasia Artística en el Complejo Deportivo que abarcó: pintura integral, mejoramiento de la luminaria, y adquisición de diferentes elementos como: paralelas asimétricas, barra fija, anillas metodológicas, bandas y cintas de estiramiento y 15 colchones, entre otros.

Tareas de pintura integral del interior del Estadio Municipal de calle Naciones Unidas 1700. Mejoramiento de la luminaria de las canchas de vóley. Y acondicionamiento general del Gimnasio N°3, ubicado sobre calle San Martín, casi Brentana.

Cipolletti sigue creciendo de la mano del deporte, y las tareas de mantenimiento son claves para el mejor desarrollo de las actividades deportivas que propone el municipio en la ciudad.