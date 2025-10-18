Nuevos semáforos en Cipolletti: dónde estarán y cómo consultar si cruzaste en rojo

La ciudad suma nuevos semáforos en puntos críticos. Ya hay más de 60 equipos activos. ¿Cómo saber si te multaron por cruzar en rojo?

En Naciones Unidas y Arenales, ya se encuentran instalando los nuevos semáforos.

En la ciudad de Cipolletti , se continúa reforzando la seguridad vial en los sectores de mayor tránsito con la instalación de nuevos equipos semafóricos . El crecimiento sostenido de la población y el intenso flujo vehicular durante las 24 horas evidencian la necesidad de ordenar la circulación y prevenir accidentes en puntos críticos.

En las últimas horas, la Secretaría de Fiscalización confirmó que se están colocando nuevos semáforos en una esquina de alta demanda: Naciones Unidas y Arenales , próxima al Hospital Dr. Pedro Moguillansky y al Gimnasio Municipal. Desde el área informaron a LM Cipolletti que “se están realizando tareas de energización y colocación de los artefactos semafóricos” y adelantaron que la semana próxima quedarán en funcionamiento .

El cruce contará con equipos en las cuatro esquinas , con prioridades de giro claramente señalizadas para optimizar el tránsito vehicular y peatonal.

Semaforo naciones unidas y arenales (1) Las cuatro esquinas de Naciones Unidas y Arenales se encuentran ultimando detalles para energizar los postes y dejar en funcionamiento los equipos. Alejo Maimo

Los semáforos que ya funcionan en la ciudad

La red de semáforos de Cipolletti se amplió de manera sostenida en los últimos meses. Uno de los puntos más recientes en entrar en funcionamiento fue Primeros Pobladores e Illia, una intersección históricamente reclamada por los vecinos por su peligrosidad. La instalación se concretó en el marco del Plan de Semaforización, elaborado en base a estadísticas de la Dirección de Tránsito y Transporte, que identificó las esquinas con mayor índice de siniestralidad.

Estos nuevos equipos se suman a otros ya colocados en zonas clave:

Chile y Circunvalación (Perón)

Roca y Kennedy

Naciones Unidas y Perú

Alem y España

Con estas incorporaciones, Cipolletti cuenta hoy con más de 64 semáforos activos distribuidos estratégicamente en distintos barrios y accesos. Cada instalación busca no solo mejorar la fluidez del tránsito, sino también fortalecer la seguridad de peatones y ciclistas en cruces de alta circulación.

multas transito cipolletti.jpg La web del municipio cuenta con un aparatado de Tránsito / Multas para verificar el estado de cada dominio. Captura

¿Cruzaste en rojo? Así podés consultar si tenés una multa

El sistema de “foto rojo” implementado por el Municipio permite detectar automáticamente a los vehículos que atraviesan una intersección con el semáforo en rojo. El procedimiento consta de tres etapas:

Captura automática: las cámaras detectan el cruce indebido en tiempo real. Por el momento, no se sancionan otras conductas como invadir la senda peatonal, aunque está previsto sumarlas en el futuro.

las cámaras detectan el cruce indebido en tiempo real. Por el momento, no se sancionan otras conductas como invadir la senda peatonal, aunque está previsto sumarlas en el futuro. Validación humana: un inspector municipal revisa la secuencia de imágenes y confirma que la infracción sea válida.

un inspector municipal revisa la secuencia de imágenes y confirma que la infracción sea válida. Carga del acta: una vez verificada, la multa se ingresa al sistema y queda disponible online a las 72 horas.

Los conductores pueden verificar si tienen multas ingresando al sitio oficial del Municipio de Cipolletti, en la sección Tránsito > Multas Foto Rojo. Con solo ingresar la patente del vehículo y un código de verificación, el sistema indica si existen actas activas.

multas semáforo rojo cipolletti Las cámaras registran los cruces de semáforo en rojo. Próximamente se multará por obstrucción de senda peatonal. LM Cipolletti

Si hay una infracción registrada, se despliega la información completa: fecha, hora, intersección, monto y pruebas visuales, que incluyen tres imágenes y el video del cruce. Desde la misma plataforma se puede abonar la multa online, y una vez realizado el pago, la infracción desaparece del sistema en un plazo de 24 a 48 horas.

Con la instalación de los nuevos semáforos en Naciones Unidas y Arenales, el municipio refuerza su política de prevención vial y control del tránsito. El objetivo es lograr una red de semáforos moderna y eficiente, que acompañe el crecimiento urbano y contribuya a reducir los accidentes en las principales arterias cipoleñas.