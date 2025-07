Atención con las fotomultas si viajas a Neuquén: suman 100 cámaras a los semáforos

Además del anuncio, se presentó un balance del Plan de Monitoreo Via l que comenzó a implementarse en junio de 2024. Según el informe, entre 2024 y 2025 se registró una disminución del 38,6% en los siniestros viales. En cuanto al flujo vehicular, el segundo semestre de 2024 registró un promedio diario de 117.000 vehículos, mientras que en el primer semestre de 2025 esa cifra aumentó a 183.000, con 94.170 ingresos diarios a la ciudad.

Marcelo Inaudi , presidente del Consejo Municipal de Seguridad, destacó la efectividad del sistema: “El informe demuestra que fue acertada la decisión del intendente Mariano Gaido de impulsar el respeto por las normas de tránsito. No sé si los vecinos tuvieron un cambio repentino de actitud o si fue el efecto de las cámaras, pero me inclino por esta última . Lo importante es que se está respetando más la normativa”.

SFP Nuevas camaras de transito municipal (7) Sebastián Fariña Petersen

También remarcó que, a pesar del aumento en la circulación vehicular, se observa una baja en la cantidad de infracciones y accidentes, y agregó: “Esto confirma que apostar por la instalación de cámaras fue una decisión correcta”.

Otras cámaras de control

Además del monitoreo en esquinas, el sistema de seguridad incluye cámaras en los 700 taxis y 340 remises que circulan por la ciudad. “Toda la información de las patentes de los 95.000 vehículos que ingresan por día queda almacenada y está disponible para el Ministerio Público Fiscal, lo que permite colaborar en la investigación de hechos delictivos”, explicó Inaudi.

El funcionario mencionó otras medidas que contribuyen a la seguridad, como la colocación de luminarias led y la presencia de puestos policiales en los barrios. “Sabemos que la seguridad es responsabilidad de la Policía Provincial, pero desde el municipio estamos haciendo mucho y vamos a seguir colaborando para mejorarla”, sostuvo.

SFP Nuevas camaras de transito municipal (3) Sebastián Fariña Petersen

Por su parte, María Pasqualini, secretaria de Jefatura de Gabinete, subrayó el doble impacto de las cámaras: “Contribuyen a salvar vidas y a reducir los siniestros viales”. Además, anunció que pronto se completará la instalación de luminarias led en toda la ciudad y se trabaja en un proyecto de semáforos inteligentes para mejorar la circulación. Y destacó que todas estas inversiones son con fondos municipales.

Pasqualini resaltó que las imágenes registradas por las cámaras están a disposición de la justicia cuando son requeridas. “Todo esto es posible porque Neuquén es una ciudad planificada, con cuentas ordenadas y que tiene en consideración el crecimiento sostenido de la ciudad. Se trata de un estado presente”, finalizó.

SFP Nuevas camaras de transito municipal (2) Sebastián Fariña Petersen

Javier Labrín, secretario de Modernización, detalló la evolución que tuvo el Plan de Monitoreo Vial durante este año de implementación y cómo permitió reducir la cantidad de siniestros viales en esquinas semaforizadas: “El plan ha funcionado y tenemos muy buenos resultados. Las infracciones han ido bajando paulatinamente y esto es una muy buena señal de que se ha aprendido a ser respetuosos de la senda, no cruzar en rojo o no girar a la izquierda donde no se debe”, expresó.

En este contexto, indicó que los siniestros viales en semáforos disminuyeron un 38% pasando de 141 mil en el primer cuatrimestre de 2024 a 89 mil en el mismo período de 2025.

SFP Nuevas camaras de transito municipal (5) Sebastián Fariña Petersen

“Este proyecto lo basamos en el mapa de calor de siniestralidad vial de Neuquén donde veíamos lugares de muchas infracciones de tránsito que no eran tomadas en el microcentro y en la zona de Avenida Argentina, Olascoaga y grandes troncales”, agregó el funcionario quien explicó que con este criterio se instalaron las 200 cámaras.

Labrín anunció que esta segunda etapa del plan incluirá 100 nuevas cámaras que permitirán cubrir el 96% de las esquinas con semáforos: “Las estadísticas nos dicen que cada vez tenemos menos infracciones en promedio por día por cámara. Es la señal más fuerte de que el proyecto es exitoso. Hoy hay 314 esquinas con semáforos y tenemos el 64% cubierto, pero vamos por el 100%”, sostuvo.

Por último, precisó que en la ciudad el tránsito tiene un aumento mensual de 9,5% de vehículos y que este año se registró un ingreso de 94 mil vehículos diarios.