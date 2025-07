La patinadora de Cipolletti que representará al país en Brasil y vende un bono contribución para competir

El desarrollo deportivo le permitió este año escalar en el y también la llevó a un cambio de categoría, otro punto importante de cara a su participación en el Sudamericano. “Este año ingresé a la categoría más alta de patín artístico, que es World Skate Internacional Juvenil, donde apenas empieza el año, en cada torneo se van sumando los puntos en el ranking nacional”, explicó.

candela abaca patín (2)

Para Candela, la oportunidad de representar al país se concreta con su avance de categoría y la ejecución de sus rutinas, requisito fundamental. “Lo que esta categoría requiere son dos coreografías, dos programas. Un programa corto de tres minutos y un programa largo de cuatro minutos. A terminar estas coreografías, se suman el puntaje de las dos coreografías y así se van evaluando los rankings, depende del puntaje”, describió.

Luego de muchos años compitiendo en torneos locales, provinciales y nacionales, donde tuvo que recorrer miles de kilómetros, llegó la gran oportunidad de salir del país. “Es mi primer torneo internacional, yo patino de los cuatro años, así que sí, es un recorrido bastante grande, muchos provinciales, nacionales, donde fui subiendo de categoría”, mencionó.

En la ciudad, la joven de 16 años transita el colegio secundario y su hogar deportivo es el Circulo Italiano, donde pasa la gran mayoría de los días de la semana. El entrenamiento de Candela es de nivel profesional ya que no solo es ella y su profe. “Entreno en el Círculo Italiano de Cipolletti, después también voy al gimnasio y tengo mi equipo de trabajo, la psicóloga deportiva, el gimnasio, mi kinesiólogo, la nutricionista. Entreno todos los días de lunes a sábado además voy a la secundaria”, contó.

Su historia y la emoción de la convocatoria

Candela vivió sus primeros momentos con los patines en Córdoba, de muy pequeña. Luego, por cuestiones laborales de su papá llegó al Alto Valle y en Cipolletti se encontró con su profe Mariela Zeballos, quien la sigue acompañando en su carrera. “Yo empecé a patinar en San Francisco, Córdoba. Después me vine acá a Cipolletti y patino con Mariela, pero ya hace ocho años vivo en Cipo. Ella me crio arriba de los patines”, dijo entre risas.

candela abaca patín (3)

El Campeonato Sudamericano se llevará adelante en la ciudad de Venancio Aires del próximo 4 al 10 de agosto. Si bien faltan pocas semanas, Candela se enteró de la gran noticia hace unos días. “Fue una noticia muy linda para mí y para mi familia. La verdad que mamá y papá acompañan un montón en este deporte, así que muy contentos”, sostuvo.

Ellos recibieron el anuncio y se lo trasladaron a Candela. “Era un miércoles a las 11 de la mañana, me acuerdo patente, y mamá me llama y me dice, 'papá te tiene que decir algo'. Yo lo miré a papá y papá dice, 'no, decile vos', a mamá'. Y mamá agarra y me dice 'te llamaron de la selección", y me puse a llorar”, recordó.

Desde la provincia, la cipoleña será la única representante que se sumará al seleccionado que irá a Brasil. “De Río Negro soy la única y viajamos todas con el seleccionado argentino, tienen todas diferentes edades, pero somos todas de la misma categoría”, comentó.

En la previa a salir de Argentina, todas las patinadoras se reunirán en Capital Federal un par de días para concentrar y luego emprenderán viaje. “Por ahora, se viaja con el equipo de la selección argentina, los técnicos titulares y los acompañantes. Nos juntamos en Buenos Aires dos años y salimos desde ahí”, expresó.

La patinadora de la ciudad lanzó a través de sus redes sociales un bono contribución para poder solventar los gastos en el provincial. A su vez, no le cierra las puertas a posibles sponsors que la puedan apoyar en el desafío internacional que tiene por delante.