Patentes e Inmobiliario: quedan días para acceder al 20% de descuento con el Pago Anual

Más de 127 mil rionegrinos ya se sumaron al Pago Anual en enero y febrero es el último mes para acceder al descuento y cuotas sin interés en los impuestos.

Las patentes e impuesto inmobiliario pueden acceder al 20% de descuento con el Pago Anual en Río Negro.

Febrero marca la recta final para que los contribuyentes rionegrinos puedan adherir al Pago Anual 2026 de los impuestos Automotor e Inmobiliario , una modalidad que permite adelantar el cumplimiento de las obligaciones fiscales del año, evitar las actualizaciones mensuales y acceder a descuentos de hasta el 20% , además de financiación en cuotas sin interés .

Según informó la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro , el Pago Anual estará vigente hasta el 20 de febrero , fecha límite para optar por esta alternativa que, año tras año, es elegida por miles de contribuyentes de la provincia.

Hasta el 31 de enero, ya se registraron más de 127.000 pagos anuales entre ambos tributos, una cifra que refleja el alto nivel de adhesión y el interés por aprovechar los beneficios económicos que ofrece esta modalidad.

El esquema de Pago Anual permite acceder a un descuento de hasta el 20% sobre el monto total del impuesto, siempre que el contribuyente no registre deuda o tenga su situación regularizada al 31 de diciembre de 2025. Además, se mantiene una de las facilidades más valoradas: la posibilidad de abonar en hasta tres cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard del Banco Patagonia, una opción que busca aliviar el impacto del pago concentrado en un solo vencimiento.

agencia-de-recaudación-tributaria-Río-NEgro.jpg En enero, 127 mil rionegrino accedieron a la opción del pago anual de impuestos. Archivo

Evitar aumentos y ganar previsibilidad

Uno de los principales atractivos del Pago Anual es la previsibilidad. Al adelantar el pago del año completo, los contribuyentes evitan las actualizaciones mensuales de las cuotas, que suelen ajustarse en función de variables inflacionarias o de costos. En un contexto económico cambiante, esta alternativa se consolida como una herramienta para cuidar el bolsillo y ordenar las finanzas familiares.

Desde la Agencia remarcaron que, además de las cuotas sin interés con tarjetas del Banco Patagonia, se encuentran habilitados todos los medios de pago habituales, como débito, billeteras virtuales, transferencias y tarjetas de crédito, lo que amplía las posibilidades para concretar la adhesión antes del vencimiento de febrero.

Boletas digitales y gestión online

Las boletas del Pago Anual 2026 fueron enviadas a principios de enero al correo electrónico declarado por los titulares. No obstante, quienes no las hayan recibido o necesiten descargarlas nuevamente pueden hacerlo de manera sencilla ingresando al sitio oficial de la agencia, donde también es posible consultar la situación fiscal y realizar el pago de forma completamente digital.

Desde el organismo recaudador insistieron en la importancia de verificar y actualizar el correo electrónico declarado, ya que es el canal principal de comunicación para el envío de boletas y notificaciones.

E.C.P BANCO (12).JPG Hasta el 20 de febrero, se puede acceder al beneficio y pagar en cuotas sin interés con el banco Patagonia. Estefania Petrella

Cómo pagar en hasta tres cuotas sin interés

Para quienes elijan financiar el Pago Anual en tres cuotas sin interés, la Agencia detalló un paso a paso clave a tener en cuenta. Es fundamental ingresar previamente los datos de una tarjeta Visa o Mastercard del Banco Patagonia, ya que solo de esa manera el sistema habilita la opción sin interés. En caso contrario, se mostrarán alternativas de financiación diferentes.

Paso a paso para pagar en cuotas sin interés:

Ingresar a la plataforma de pagos desde agencia.rionegro.gov.ar y cargar el número de comprobante. También se puede acceder escaneando el QR que figura en la boleta.

y cargar el número de comprobante. También se puede acceder escaneando el que figura en la boleta. Seleccionar la opción tarjeta de crédito e ingresar los datos de una tarjeta Visa o Mastercard del Banco Patagonia , para que el sistema valide la información y habilite las cuotas sin interés.

e ingresar los datos de una tarjeta , para que el sistema valide la información y habilite las cuotas sin interés. Elegir la cantidad de cuotas y confirmar el pago.

De esta forma, quienes adhieran antes de la fecha límite podrán cerrar el año fiscal por adelantado, evitar futuros ajustes y acceder a un esquema de descuentos y financiación que continúa siendo uno de los más convenientes para los contribuyentes de Río Negro.