Río Negro realiza acciones de prevención y detección temprana por el Día Mundial del Cáncer

Este 4 de febrero, el Ministerio de Salud de Río Negro lanzó una serie de actividades y recomendaciones para promover la prevención y el diagnóstico temprano de esta enfermedad.

Este miércoles se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Cáncer , una fecha en la que se busca sensibilizar a la población sobre la importancia de la prevención, la detección temprana y el tratamiento adecuado del cáncer. Por eso, desde el Ministerio de Salud de Río Negro lanzaron una serie de recomendaciones para mejorar las posibilidades de vida y reducir el riesgo de la enfermedad.

Desde la cartera provincial abordan el cáncer Cérvicouterino, de Mama y Colorrectal a través de programas específicos que brindan recomendaciones para la detección temprana. Mediante el Programa de Prevención de Cáncer Cervicouterino , detallaron que "se promueve la vacunación de todos los niños y niñas de 11 años con una dosis de la vacuna VPH (Virus del Papiloma Humano)".

Además, se impulsa la realización del PAP (Papanicolaou), "un estudio sencillo y permite detectar lesiones en el cuello del útero y tratarlas a tiempo", remarcaron.

Día Mundial del Cáncer: las recomendaciones para las mujeres

Según detallaron desde el Ministerio, se recomienda que las personas con cuello de útero entre 25 y 65 años se realicen el PAP en el centro de salud más cercano a su domicilio. En ese sentido, mediante el Programa Control de Cáncer de Mama, "se busca reducir la morbilidad y la mortalidad relacionadas con esta enfermedad, a través de un acceso equitativo al cuidado continuo, integral, adecuado y oportuno del cáncer de mama", comentaron.

Mientras que a las mujeres de 50 a 69 años se les recomienda realizarse la mamografía en los hospitales públicos de la provincia. Justamente, desde el gobierno de Río Negro destacaron que "durante el año 2025 se repararon mamógrafos del sistema público, se instalaron dos mamógrafos digitales directos en Viedma y Bariloche y se instaló el primero en el Hospital de Ingeniero Jacobacci, garantizando el acceso a toda la Región Sur".

image

A su vez, explicaron que en el Programa de Prevención y Detección Temprana del Cáncer Colorrectal se promueve la realización del Test de sangre oculta en materia fecal a personas sin antecedentes de la enfermedad entre 50 a 75 años, además de la colonoscopía como análisis complementario al resultado positivo del test previamente realizado.

"El Programa de Cuidados Paliativos en nuestra provincia también es parte de la línea de cuidado integral del Cáncer", subrayaron.

Además de los tratamientos, explicaron que en la mayoría de los hospitales públicos existen equipos específicos que trabajan en el acompañamiento de situaciones de sufrimiento físico, psicológico emocional y espiritual que ocurren muchas veces en esta enfermedad. "Los cuidados paliativos son parte fundamental del tratamiento integral del cáncer desde los inicios del diagnóstico", plantearon.