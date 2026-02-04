Ladrón porfiado: quiso robar una bici y después una moto, pero las dos veces cayó preso

Le dieron una probation y cumplió las pautas de conducta, aunque no pagó un resarcimiento de $30 mil. Igual lo sobreseyeron. El fallo reclama que cumpla con ese compromiso.

Un ladrón fue sobreseído tras cumplir las pautas de una probatio, salto el pago de un resarcimiento. El fallo ordenó a la Fiscalía controlar el compromiso. Son $30 mil en dos cuotas.

Un delincuente que intentó robar una bicicleta y posteriormente una moto en la vía pública de Cipolletti logró ser sobreseído con el argumento de que cumplió -parcialmente- las normas de comportamientos impuestas en una suspensión de juicio a prueba , mecanismo judicial también conocido como probation.

El primero de los hechos lo cometió Juan Francisco Arteaga el 12 de enero de 2024, minutos después de las 17, cuando se apoderó de una bici color flúor que su propietario había dejado apoyada en la pared de un local comercial cuya ubicación no fue precisada.

Sin embargo, no logró quedarse con el rodado , porque el damnificado lo corrió y junto con otras personas lo atraparon en inmediaciones de la esquina de las calles Mengelle e Irigoyen , donde lo entregaron a la policía.

Fue por una moto

Pocos días después, el 27 de enero siguiente, Arteaga junto a un menor de edad se organizaron para apoderarse de una moto Gilera 125, que también habían dejado estacionada en la calle. Forzaron el el tambor de arranque para llevársela, pero el dueño también los descubrió, por lo que escaparon. Aunque también fueron detenidos luego por la policía.

Arteaga fue imputado por el delito de “tentativa de robo de vehículo dejado en la vía pública, agravado por la participación de un menor de edad”.

El 22 de noviembre de 2024 le otorgaron el beneficio de suspensión de juicio a prueba por un año, lapso en que debía acatar pautas de conducta, entre ellas una reparación económica consistente en dos cuotas de 15 mil pesos.

Tribunales .jpg

La causa tuvo continuidad el 12 de diciembre del año pasado cuando se llevó a cabo una nueva audiencia en la que la fiscal Adjunta Yesica Montenegro solicitó el sobreseimiento de Arteaga -que no contaba con antecedentes penales computables- porque se había agotado el plazo establecido en la probation.

Aclaró que había cumplido la totalidad de las reglas de comportamiento, salvo el pago comprometido. La defensora Oficial Silvana Ayenao adhirió al pedido de sobreseimiento planteado por la Fiscalía y reconoció que Arteaga no había cumplido con los pagos, pero aclaró que el hombre pidió el CBU para concretar el depósito, pero que desde el celular “le contestaron que no lo tenían”.

Entonces le concedieron una prórroga para que hiciera efectivo el desembolso hasta el 31 de mayo de 2025, pero tampoco lo cumplió.

Hubo una desinteligencia

Luego en la misma audiencia de diciembre de ese año había manifestado su voluntad de cumplir con la reparación económica, pero se produjo una “desinteligencia” y “no le fue posible esta situación”.

De todos modos, la jueza Sonia Martín indicó en su fallo que correspondía otorgarle el sobreseimiento por aplicación del fallo “Paniel”, del Superior Tribunal de Justicia.

Aclaró que “sería recomendable” que las partes se pusieran para que tengan acceso al CBU para efectuar el depósito. También encomendó a la Fiscalía para que controle el cumplimiento.

Tal como se lo exige el Código Penal, la magistrada declaró que el proceso “no afecta el buen nombre y honor del que hubiere gozado el imputado”.