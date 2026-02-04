Cuenta regresiva para las 31 viviendas: cuándo se mudan las familias de Mariano Moreno

Con más del 80% de avance, las viviendas del Distrito Noreste están cerca de su entrega y permitirán relocalizar a familias del asentamiento para dar paso al Parque Central.

Las 31 viviendas que construye el IPPV en Cipolletti, ya superan el 80% de avance.

La construcción de las 31 viviendas que la Provincia ejecuta a través del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda ( IPPV ) en el Distrito Vecinal Noreste de Cipolletti ingresó en su tramo final y ya supera el 80% de avance . Se trata de un proyecto clave para reubicar de manera definitiva a las familias del asentamiento Mariano Moreno y liberar formalmente el sector del paseo del ferrocarril, donde el municipio proyecta la construcción del futuro Parque Central de la ciudad.

En diálogo con LM Cipolletti , el interventor del IPPV , Mariano Lavin , confirmó que la obra avanza por encima de lo previsto y que la entrega de las unidades podría concretarse antes de lo esperado. “Actualmente estamos por encima del 80% de ejecución. Creemos que a principios de abril deberían estar listas . Esperamos que sea fin de marzo, última semana de marzo, pero por ahí se puede estirar un poquito”, explicó el funcionario.

Las viviendas forman parte del programa Habitar Río Negro y se construyen con fondos provinciales , con una inversión oficial que supera los $1.500 millones y un plazo de obra de 365 días corridos. El complejo habitacional se levanta en el sector conocido como barrio Espejo, dentro del Distrito Noreste, un área que ya cuenta con infraestructura básica gracias al programa Suelo Urbano: agua potable, energía eléctrica y alumbrado público.

31 viviendas IPPV Cipolletti (1) Con un presupuesto de más de $1.500 millones, las viviendas planean estar listas a principios de abril. Gentileza

Viviendas asignadas según cada grupo familiar

Uno de los aspectos centrales del proyecto es que las familias beneficiarias ya están definidas desde el inicio del expediente. Se trata de las mismas 31 familias que durante años residieron en el asentamiento Mariano Moreno, a la vera de las vías del ferrocarril.

Lavin detalló que también está resuelta la asignación de cada vivienda, ya que la tipología fue diseñada en función de la composición de cada grupo familiar. “Las familias ya están definidas antes de la construcción, igual que la designación de cada vivienda, si es monoambiente, si es de una habitación o de dos”. “Eso surgió del relevamiento inicial de cada familia. Cada unidad corresponde a una familia de acuerdo con ese registro”, señaló.

El complejo estará integrado por 9 monoambientes, 9 módulos de un dormitorio y 13 viviendas de dos dormitorios, todas en planta baja y con posibilidades de ampliación futura e ingreso vehicular. Cada unidad cuenta con estar-comedor, baño, dormitorios según el caso, además de instalaciones completas de agua fría y caliente, gas y electricidad. También incluyen artefactos sanitarios, receptáculo de ducha, pileta de lavadero y mesada de granito con pileta de cocina.

31 viviendas IPPV Cipolletti (2) Las familias que habitarán las nuevas casas son aquellas que por décadas estuvieron en el asentamiento Mariano Moreno, sobre las vías del ferrocarril. Gentileza

Un paso clave para recuperar el paseo del ferrocarril

Más allá de brindar un hogar digno a 31 familias, la obra tiene un impacto urbano estratégico. La relocalización permitirá al municipio recuperar el terreno del asentamiento Mariano Moreno, un sector céntrico de la ciudad que durante más de dos décadas fue escenario de conflictos, órdenes judiciales de desalojo, promesas incumplidas y reclamos vecinales.

Una vez liberado el espacio, la Municipalidad avanzará con la creación de un gran parque central, con áreas parquizadas, iluminación y un corredor seguro paralelo a las vías del ferrocarril, pensado para actividades recreativas, deportivas y de esparcimiento.

Desde el IPPV destacaron que esta intervención combina política habitacional con planificación urbana, apuntando a un crecimiento ordenado de Cipolletti y a mejorar la calidad de vida tanto de las familias relocalizadas como del conjunto de la comunidad.