El Municipio vuelve a la carga para sacar carteles publicitarios flojos de papeles

El Municipio anunció que continuará con los controles, especialmente en los accesos a la ciudad. En los últimos días se removió un letrero camino al Tercer Puente.

El Municipio continúa con las sanciones a quienes colocaron carteles publicitarios sin permiso tanto en la zona urbana como en la banquina de las rutas nacionales que atraviesan Cipolletti . Desde el inicio de los controles se retiraron más de 60 carteles no autorizados y deteriorados de la vía pública, principalmente en los accesos a la ciudad .

"El retiro de carteles de grandes dimensiones tiene el objetivo de ordenar y despejar el espacio aéreo de la ciudad. También se realiza la fiscalización y el control de la cartelería en zona centro", informó el Municipio de Cipolletti a través de un comunicado.

Diego Zuñiga , secretario de Fiscalización , destacó que “son tareas que buscan brindar más seguridad a los vecinos y prevenir posibles incidentes. La semana pasada retiramos uno ubicado en Arturo Illia (camino al Tercer Puente). Vamos a seguir notificando y relevando carteles en mal estado de conservación o que no están autorizados por el municipio. Tenemos notificaciones enviadas sobre carteles en mal estado tipo banderas, por lo que la agenda de retiro continuará desarrollándose”.

Los controles a los carteles publicitarios

Dichas acciones son el resultado de un trabajo de relevamiento que comenzó en febrero del 2024, dónde se constató una gran cantidad de cartelería sin autorización, y/o que poseía permisos caducados de pleno derecho conforme a la normativa aplicable.

Solo entre la rotonda de rutas 22 y 151 y el ex peaje, en el primer mes de controles, se detectaron 32 carteles de publicidad no autorizado, detalló Zuñiga. El Municipio los señalizó como letreros irregularidades e intimó a los dueños para que regularicen la situación. Quienes no se pusieron al día, tanto en cuestiones administrativas como para garantizar que las estructuras son seguras, perdieron el cartel.

carteles publicitarios ruta 22.jpg En 2024, la Municipalidad retiró más de 25 carteles publicitario sobre la ruta 22. Archivo

Los trabajos de retiro de cartelería irregular los está desarrollando en conjunto con personal de la secretaría de Servicios Públicos, con el objetivo de "limpiar, despejar y embellecer los accesos a la ciudad", según se informó.

Los interesados en realizar consultas o solicitar más información pueden comunicarse con la Dirección de Comercio al 449-4900 (Interno 1108) o al número de WhatsApp corporativo 2994 12-1927. También pueden dirigirse a la delegación municipal de calle Brentana 571 de lunes a viernes de 7 a 14.