Recambio turístico sin caos: qué revelaron los controles viales en Río Negro

En pleno cambio de mes, los controles en rutas rionegrinas arrojaron menos del 1% de infracciones, mientras Nación reportó 2.002 alcoholemias en enero. Enterate del detalle.

Los controles en las rutas de Río Negro, arrojaron resultados positivos en el recambio de temporada turística.

La última semana de enero dejó un balance alentador en las rutas rionegrinas . En pleno recambio turístico, cuando el movimiento vehicular se multiplica y los riesgos aumentan, los controles viales arrojaron números que destacan por su baja conflictividad y por un comportamiento responsable de quienes circularon por la provincia.

Entre el 26 de enero y el 1 de febrero, el operativo especial Río Negro Te Cuida controló 2.380 vehículos en rutas y accesos estratégicos de la provincia. El dato que más sobresale es la escasa cantidad de infracciones: apenas 21 actas labradas y solo dos alcoholemias positivas , números que confirman un alto nivel de cumplimiento de las normas viales.

El despliegue fue coordinado por la Agencia Provincial de Seguridad Vial junto al Cuerpo de Seguridad Vial de la Policía de Río Negro, con presencia sostenida en corredores clave de la Zona Andina, los valles, la Zona Atlántica y la Región Sur.

Durante esos siete días, miles de turistas y residentes fueron interceptados de manera preventiva, una estrategia que apunta a ordenar el tránsito y reducir situaciones de riesgo en momentos de máxima circulación.

controles rutas rio negro El programa Río Negro Te Cuida, desplegó controles en rutas provinciales y nacionales. Gentileza

Menos del 1% de infracciones y conciencia al volante

El bajo porcentaje de infracciones, menos del 1% sobre el total de vehículos fiscalizados, se convirtió en uno de los indicadores más relevantes del informe semanal. Lejos de ser un dato aislado, refleja un cambio de conducta por parte de los conductores, muchos de ellos familias que viajaban con niños o grupos de jóvenes que se desplazaban hacia destinos turísticos consolidados de la Patagonia.

En materia de consumo de alcohol, los números resultan aún más elocuentes. Se realizaron 950 test de alcoholemia, una cifra que demuestra la intensidad de los controles, y solo dos dieron resultado positivo. En ambos casos se trató de conductores adultos que fueron detectados a tiempo, evitando así posibles consecuencias graves. El resultado refuerza la eficacia del mensaje preventivo que se sostiene durante todo el verano.

controles de transito Se realizaron 950 test de alcoholemia en una semana y solo dos dieron positivos. Archivo

Asistencia en siniestros y tareas de prevención integral

El operativo también incluyó colaboración en siniestros viales en sectores donde no existen registros tradicionales, lo que permitió asistir rápidamente a personas involucradas y ordenar la circulación en zonas alejadas o de difícil acceso.

Además, durante los controles se desplegó una fuerte tarea de concientización y promoción turística. Se distribuyó folletería informativa con los distintos atractivos que ofrece la provincia, destacando paisajes, rutas seguras y recomendaciones para disfrutar del verano de manera responsable. En ese marco, “se remarcó la prohibición vigente de hacer fuego al aire libre, ante el alto riesgo de incendios forestales en esta época del año”, mencionaron desde el área de seguridad.

E.C.P VIALIDAD (6) Enero, dejó un saldo de 2.002 alcoholemias positivas en distintos puntos del país. Estefania Petrella

Los números nacionales de enero

Según el informe de enero de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), durante el primer mes del año se fiscalizaron 537.019 vehículos en todo el país y se sancionó a 12.474 conductores por distintas infracciones.

El dato más preocupante fue la detección de 2.002 alcoholemias positivas, una de las principales causas de siniestros viales graves. A esto se sumaron 2.453 casos de vehículos sin Revisión Técnica Obligatoria (RTO), 1.433 conductores que no utilizaban cinturón de seguridad, 1.375 infracciones por falta de documentación, 899 vehículos sin patente o con la patente tapada y 292 infracciones por exceso de velocidad.

Como consecuencia de estas faltas, los agentes nacionales retuvieron 3.493 licencias de conducir y 752 vehículos. Los operativos se realizan todos los días en 39 puntos estratégicos distribuidos entre rutas nacionales y provinciales, autopistas y accesos a destinos turísticos, de manera coordinada con provincias y municipios.