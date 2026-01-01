Video: Río Negro volvió a liderar con la alcoholemia más alta del país

Tras los controles de Año Nuevo, la provincia volvió a figurar entre las alcoholemias más altas del país y confirmó una tendencia que ya se había repetido en Navidad. ¿Dónde fue?

Los controles viales desplegados durante la madrugada de Año Nuevo volvieron a dejar cifras alarmantes en todo el país y confirmaron una tendencia que ya había quedado expuesta pocos días antes, durante Navidad. En un operativo federal realizado en rutas y accesos estratégicos, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) fiscalizó 5.557 vehículos y detectó 96 casos de alcoholemia positiva . Una vez más, Río Negro apareció entre las provincias con los registros más elevados , consolidando un preocupante protagonismo negativo en el ranking nacional.

Los controles se llevaron adelante en 39 puntos del territorio argentino , en coordinación con fuerzas provinciales y municipales, en el marco del incremento del tránsito por las celebraciones y el inicio del período estival. Además de las pruebas de alcoholemia, se controló la documentación obligatoria, el uso de cinturón de seguridad y casco, y la correcta colocación de patentes. Como resultado del operativo, se labraron 129 actas de infracción y se efectuaron 83 retenciones de licencias. Todos los conductores que dieron positivo fueron retirados de la vía pública, conforme a la normativa vigente.

Entre las alcoholemias más altas detectadas en Año Nuevo, Río Negro volvió a quedar expuesto. En Las Grutas se registró un conductor con 1,29 gramos de alcohol por litro de sangre , un valor que supera los límites establecidos de Alcohol Cero. El ranking general fue encabezado por Zárate , con 2,23 g/l, seguido por Olivera (Buenos Aires) con 1,67 g/l, Gualeguaychú con 1,61 g/l y Villa La Angostura con 1,52 g/l.

La reiteración de localidades rionegrinas dentro de los valores más altos del país no pasó inadvertida para las autoridades viales, que volvieron a remarcar que el alcohol al volante sigue siendo uno de los principales factores de riesgo en la siniestralidad vial, especialmente en fechas festivas.

TIRA DE IMAGENES - CONTROLES AÑO NUEVO 2026 ANSV En todo el país, la Agencia Nacional de Seguridad Vial llevó adelante controles de alcoholemia y documentación. Gentileza ANSV

El antecedente inmediato: Navidad

Lo ocurrido en Año Nuevo no fue un hecho aislado. Apenas una semana antes, durante los controles realizados en la madrugada del 25 de diciembre, Río Negro ya había quedado en el centro de la escena. En ese operativo especial de Navidad, dos casos de la provincia se ubicaron entre las cinco alcoholemias más altas de todo el país.

En San Carlos de Bariloche, un conductor arrojó un resultado de 1,49 g/l, mientras que en Las Grutas se detectó otro caso con 1,47 g/l. Ambos registros superaron ampliamente el límite permitido y quedaron apenas por debajo de los valores más elevados a nivel nacional. La lista fue encabezada por Caucete, en San Juan, con 1,83 g/l, seguida por Gualeguaychú (Entre Ríos) con 1,66 g/l y Wanda, en Misiones, con 1,57 g/l. Bariloche y Las Grutas completaron el Top 5 nacional.

Durante aquella madrugada navideña, la ANSV fiscalizó 5.220 vehículos y detectó 97 conductores alcoholizados, una cifra muy similar a la registrada en Año Nuevo. En todos los casos, los infractores fueron retirados de circulación, se retuvieron las licencias y se labraron las actas correspondientes.

Controles alcoholemia La provincia ya había liderado el ranking nacional tras las celebraciones de Navidad. Archivo

Sanciones y un mensaje que se repite

La normativa vigente establece sanciones severas para quienes conducen bajo los efectos del alcohol. Con registros de entre 0,5 y 1 g/l, las multas van desde 150 hasta 1.000 Unidades Fijas, además de la inhabilitación temporaria de la licencia por dos a cuatro meses. Cuando la alcoholemia supera 1 g/l, las sanciones se agravan con multas de hasta 2.000 UF, inhabilitación de cuatro meses a dos años e incluso arresto de hasta diez días.

Negarse a realizar el control también tiene consecuencias, con multas elevadas y el acarreo inmediato del vehículo. Desde la ANSV advirtieron que los operativos continuarán durante todo el verano y remarcaron que la repetición de casos graves en fechas consecutivas expone una conducta de riesgo persistente, con Río Negro ocupando nuevamente un lugar destacado en un ranking que nadie quiere liderar.